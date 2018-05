Arménský parlament volí nového premiéra. Žhavým adeptem na vítěze je vůdce protestů

Pozorovatelé odhadují opozičníkovy šance jako dosti vysoké vzhledem k tomu, že Pašinjan je jediný kandidát. Soupeře proti němu nepostavila ani Sargsjanova Republikánská strana, která v parlamentu disponuje většinou 58 ze 105 křesel. Na pondělní schůzi ale republikáni k jednotnému stanovisku k Pašinjanově kandidatuře nedospěli, konečné rozhodnutí mají oznámit dnes. Ke zvolení potřebuje vůdce opozice nejméně šest republikánských hlasů.

Pašinjana formálně nominovala na premiéra liberální aliance Cesta ven (Jelk), která má v parlamentu devět poslanců. Znovu jej podpořil i opoziční blok Carukjan, sdružený kolem mocného arménského oligarchy Gagika Carukjana. "Neklademe si žádné předběžné podmínky," prohlásila jménem bloku s 31 zákonodárci poslankyně Naira Zograbjanová.

Podpořit Pašinjana se podle agentury Arka rozhodla také levicová nacionalistická Arménská revoluční federace (Dašnakcuťun) se sedmi poslanci, která opustila vládní koalici s Republikánskou stranou.

Opozičník už přislíbil, že se v případě zvolení šéfem vlády v prvé řadě postará o uspořádání poctivých a spravedlivých předčasných parlamentních voleb. Vyzval své stoupence, aby se během dnešního hlasování o novém premiérovi shromáždili před parlamentní budovou.

Masové protesty přiměly 23. dubna k rezignaci novopečeného premiéra Sargsjana, který byl předtím deset let prezidentem. V této funkci prosadil ústavní změny, které přenesly výkonnou moc z prezidentových do premiérových rukou. Sargsjanův přechod z jednoho křesla do druhého - navzdory předchozím slibům - rozhořčil Armény natolik, že vyšli protestovat do ulic.