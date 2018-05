Asad byl pro rady u Putina. Cizí vojáci opustí Sýrii, vzkázal Kreml

„S přihlédnutím k vítězstvím a úspěchům syrské armády ve válce proti teroru (...) a ve světle toho, že začal aktivnější politický proces, cizí ozbrojené síly začnou opouštět syrské území,“ cituje deník Haarec prohlášení Putina zveřejněné Kremlem.

Není zřejmé, na koho se má prohlášení vztahovat, ani jak moc vážně je míněno. Z logiky věci by se mělo týkat především Ruska, které ovšem má v Sýrii vojenské základny se strategickým významem. A ty jeho vojáci rozhodně neopustí.

Podobně mají vlastní zájmy v rozvrácené zemi i Íránci a Turci, kteří v koordinaci s Moskvou postupovali na podporu Asada. Íránem podporované milice navíc v poslední době stále víc využívaly pozice v Sýrii k útokům na znepřátelený Izrael.

Asad se s Putinem údajně shodl na potřebě podmínek pro politické řešení konfliktu v Sýrii, který si za sedm let vyžádal stovky tisíc mrtvých. Úspěchy v boji s „teroristy“, jak Damašek bez výjimky nazývá všechny povstalecké skupiny, podle něj otevírá dveře k „politickému procesu“. Podle agentury AP Asad informoval Putina o záměru vyslat delegaci do OSN, kde by se diskutovalo o reformě syrského ústavního pořádku

Asad po celou dobu války odmítal přistoupit na to, že by se vzdal moci, což byla opakovaně podmínka pro další dialog ze strany opozice a pro možné mírové řešení.