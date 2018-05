Asad si brousí zuby na rebely na jihozápadě Sýrie. Co čekat od Izraele a dalších regionálních hráčů?

Opravdu Asad chystá ofenzivu na jihozápadě?

Letouny syrské armády nad povstaleckým územím rozhazovaly letáky, ve kterých se brzký útok oznamuje. Rebelové se prý mohou vyhnout krvavé porážce tím, že co nejrychleji složí zbraně.

Libanonští novináři blízcí syrskému režimu Bašára Asada, kteří s armádou postupují, spolu s tím informovali o jednotkách přesunujících se na jihozápad. V neposlední řadě předchází očekávanému útoku čilá diplomatická aktivita, která ještě může vojenskému střetu teoreticky zabránit.

Které regiony Asad stále nemá pod kontrolou?

Jihozápadu Sýrie v provinciích Dará a Kunajtra vládnou místní rebelové už od roku 2012. V tomto regionu proto přežily struktury vzniklé z původní Svobodné syrské armády (FSA).

Jde tedy o umírněnou opozici režimu syrského diktátora Asada tvořenou z většiny povstalci, kteří z tohoto regionu také pocházejí. Tento region má od léta 2017 chránit dohoda o zastavení palby, kterou kromě sousedního Jordánska garantují i USA a Rusko.

Asadův režim nemá pod kontrolou ještě severozápadní provincii Idlib a některé přiléhající oblasti, které drží pestrá koalice často islamistických rebelů. V nehostinných regionech na východě země přežívají zbytky Islámského státu. Damašek nedrží zcela ani řídce obydlenou oblast při jordánské a irácké hranici.

Jihovýchod země kontrolují kurdské jednotky. Jejich vztah k syrskému režimu není zcela vyjasněný, v tuto chvíli ale Kurdové s Asadem vycházejí. Severozápad země pak obsadili spojenci Turecka.

Jakou roli hraje v této ofenzivě Rusko?

Rusko je hlavním patronem Asadova režimu, jehož deklarovaným cílem je ovládnutí celého území předválečné Sýrie, tedy i povstaleckého jihozápadu. Moskva v tomto úsilí Damašku vydatně pomáhá, zároveň se ale nechce dostat do střetu se zeměmi, které s rebelujícím regionem sousedí – Jordánskem a především s Izraelem. Respektive s USA, které klid zbraní z minulého léta garantují a už také Asada varovaly, že pokud se vydá k jihu, přijmou blíže neurčená „rozhodná opatření“.

Rusko ústy svého ministra zahraničí Sergeje Lavrova vyhlásilo, že na jižní hranici mohou stanout jen vojáci syrské armády. Neměli by se tam tedy dostat příslušníci íránských Revolučních gard nebo jejich spojenci ze šíitských milicí, především pak bojovníci libanonského Hizballáhu. Izrael v uplynulých týdnech dal jasně najevo, že konkrétně výpady íránských sil nebude ani náznakem tolerovat.

O co jde Izraeli? A jak na to reaguje Írán?

Izrael obecně chce zabránit pronikání íránských vojáků a jejich spojenců do Sýrie. V okamžiku, kdy se tito přiblíží k jeho hranici, bez velkého zdráhání se útočí. Lavrovovo prohlášení tak lze chápat jako vstřícný krok vůči židovskému státu.

Podle dostupných zpráv ale došlo dokonce i k nepřímému jednání mezi Íránem a Izraelem, které zprostředkovalo Jordánsko. Teherán se údajně zavázal, že on (i spřízněné milice) se do očekávané bitvy se syrskými rebely nedaleko izraelské hranice opravdu nezapojí. Židovský stát na oplátku slíbil totéž.

Tuto dohodu je možné vykládat i tak, že pokud k bitvě na jihozápadě dojde, alespoň teoreticky se jí zúčastní jen rebelové (možná s jistou jordánskou podporou) na straně jedné a syrská armáda (vydržovaná Rusy) na straně druhé.

Oč usiluje Jordánsko? A USA?

Jordánsko podporuje rebely, ale především usiluje o klid na své hranici a nechce příchod dalších uprchlíků, které by ofenziva vyhnala. Ammán nyní hostí na 660 tisíc syrských uprchlíků a přeje si jejich návrat domů.

Podle listu The Jerusalem Post tedy Jordánsko bude usilovat o to, aby se povstalci se syrským režimem dohodli. Nedošlo by tak ke krveprolití a tedy ani uprchlické vlně, součástí úmluvy by byl i návrat syrských vládních jednotek na hranici s Jordánskem i Izraelem (což by odpovídalo prohlášení ruského ministra Lavrova). Není však jasné, jaké parametry by dohoda měla: tito rebelové totiž z jihozápadu většinou pocházejí a jen málokdo z nich by proto přijal nabídku evakuace do provincie Idlib na opačné straně země.

Spojené státy hájí v Sýrii zájmy nejen Izraele, ale i Jordánska a v tuto chvíli se snaží zabránit Asadově vojenské ofenzivě. Je otázka, jak by reagovaly na případnou dohodu.