Asadův režim týrá ve věznicích tisíce žen. Ty, které přežily, hovoří o pekle na zemi

Jednou z nich byla po několik dlouhých let i Muna Muhammadová, které se staly osudné protesty proti Asadovu režimu v roce 2012. Po krátkém výslechu sice byla propuštěna, ale hned nato ji ozbrojené složky opět zatkly a uvěznily, tentokrát do nechvalně proslulé věznice číslo 215 na předměstí Damašku. Ti, kteří si tímto vězením prošli, jej nazývají peklem na zemi. Mučení vězňů je tam totiž na denním pořádku.

To brzy pochopila i Muhammadová, která v cele věznice číslo 215 strávila několik let. „Muno, ukaž, kde máš srdce,“ vzpomíná, jak se ji jednoho rána zeptal dozorce. Pak k ní rychle přiskočil a přesně tam ji zasáhnul elektrickým paralyzérem. Mezi další kratochvíle dozorců patřilo, že Munu zavěsili hlavou dolů ze stropu, plastový sáček přes hlavu. „Budeš viset, dokud všechny tvé černé myšlenky nespadnou do toho sáčku,“ spílali jí. I znásilňování bylo na ve věznici běžnou praxí, které Muna čelila, tvrdí server Deutsche Welle.

O hygieně ve věznici se podle bývalých vězeňkyň vůbec nedalo mluvit. Přístup ke sprchám či toaletám nebyl samozřejmostí, na celách byly občas s ženami i jejich děti. „Pamatuji si takovou ženu, její cela byla obzvláště malá a její dítě neustále plakalo. Dnem i nocí byl slyšet jeho pláč, nedalo se to vydržet.“

Od chvíle, co byla Muna v roce 2016 propuštěna díky amnestii, se snaží zkontaktovat s ostatními vězeňkyněmi a vyslechnout jejich příběhy. „Některé z nich o tom odmítají mluvit, jiné se složí a nemohou přestat plakat, když o těch zvěrstvech hovoří,“ popisuje Muna, která nyní raději žije v Turecku.

Podle loňské zprávy lidskoprávní organizace Amnesty International zemřelo v syrských věznicích na následky mučení a nesnesitelných podmínek od vypuknutí občanské války v roce 2011 přes 17 tisíc lidí. Syrský prezident Bašár Asad tuto zprávu odmítnul a označil ji jako „fake news“.