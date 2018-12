Babiš má následovníka. "Nikdy neodstoupím!" vyhrožuje Netanjahu. Komentář P. Novotného

Benjamin Netanjahu je proslulý tím, si že moci užívá plnými doušky. Média proto v souvislosti s ním píší o nejméně třech korupčních kauzách, ve kterých by mohl být obviněn a stíhán. Izraelský generální prokurátor Avichaj Mandelblit, jsa ze staré školy, proto 20. prosince oznámil, že „co možná nejrychleji“ úspěšného i populárního politika obviní. Dodal k tomu tradiční, v postdemokratických kruzích vysmívanou formuli, podle které bude ve svém konání „veden výhradně důkazy a zákony, ničím a nikým jiným“.

Podle odhadu médií by žalobci mohli být s Netanjahuovými kauzami – či alespoň jednou z nich – hotovi do února, či března příštího roku.

Politický, nikoli justiční problém tkví v tom, že zkraje dubna mají v židovském státě proběhnout volby do (jednokomorového) parlamentu. Jsou pro Izrael nejdůležitější i proto, že jsou to poslanci, kdo vybírá prezidenta. Mimochodem, ten současný, tedy Reuven Rivlin, není Netanjahuovi právě nakloněn. Přesto, že oba lídři vzešli z nyní vládnoucího Likudu a názorově bydlí na pravé straně. Rozdíl je nejspíše v tom, že Rivlin (79) je zkrátka… ze staré školy. Což nutně nesouvisí s věkem: Miloš Zeman (74) při návštěvě Svaté země dramaticky více souzněl s premiérem Natenjahuem (69) než s izraelským kolegou. Patrně proto, že Rivlin nejen pečlivě váží slova, ale bere dokonce v potaz i fakta.

Netanjahuova odpověď na případné obvinění generální prokuraturou vlastního státu je pro postdemokratické politiky typická. V úzkém kruhu nejbližších souputníků vyjádřil přesvědčení, že se Mandelblit podobného kroku „neodváží“. A když ano? Pak prý má generální prokurátor Státu Izrael očekávat od Likudu „nelítostné útoky“ proti své osobě. „Celá naše kampaň bude namířena proti němu – nebudeme si brát žádné servítky, jeho čest bude v ohrožení,“ nechal se slyšet prý vysoce postavený předák Netanjahuovy partaje.

Informace o neveřejné poradě premiérova týmu přinesl deník Israel Hajom. List s největším nákladem v zemi, který nynějším premiérem stojí bezvýhradně. Budiž Netanjahuovi ke cti, že toto médium nevlastní, respektive nepředal je svěřeneckému fondu, čímž se snaží přemýšlivější voliče alespoň neprovokovat. Už jedenáct dlouhých let ovšem Israel Hajom vydává jeho souputnice Miriam Adelsonová, která má blízko i k nynějšímu americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Prvních sedm let po svém založení byl projekt podle všeho prodělečný. A byť se lze opřít jen o údaje (jistě závistivé) konkurence, Adelsonová tehdy na každém výtisku tratila rovný šekel, tedy cca šest korun.

Charakteristická je rovněž reakce šéfa izraelské vlády na text zveřejněný v (fakticky) jeho deníku. List The Times of Israel zveřejnil oficiální stanovisko Likudu, podle kterého nikdo z této silně pravicové strany „nemá v úmyslu napadat generálního prokurátora“. Jde (pochopitelně) o kampaň. Neboť jsou to „levice a média, kdo za každou cenu, den co den urputně tlačí na to, aby byl Netanjahu z čehokoli obviněn“.

Zajímavého detailu si všiml izraelský web Sedmé oko (HaAyin HaSheviit), který monitoruje místní média. Podle něj deník Israel Hajom v prvním vydání připsal všechny výroky namířené proti generálnímu prokurátorovi přímo Netanjahuovi. Zato v další verzi tištěného produktu Miriam Adelsonové už Mendelblitovi vyhrožoval pouze nejmenovaný, ovšem důležitý člen Likudu.

Rozdílů mezi Svatou zemí a českou kotlinou je jistě řada. Třeba v tom, jakou důvěru mají prokurátoři, respektive žalobci. Média i nezainteresovaní odborníci se shodují, že izraelský generální prokurátor Avichaj Mandelblit opravdu hledá spravedlnost. A že by takřka ukázkový dotační podvod ve středočeském hnízdě posuzoval s přinejmenším stejnou vervou jako jistě vážný, přesto však spíše tragikomický příběh premiérovy dominantní milostnice.