Bavič v roli prezidenta: Zelenskyj nenechává kámen na kameni, křest ohněm ale teprve přijde | info.cz

Jsou to tři týdny, co se funkce ukrajinského prezidenta ujal herec Volodymyr Zelenskyj, s jehož příchodem začala ukrajinská politická scéna téměř okamžitě zažívat otřesy. Pouhý den po inauguraci nechal Zelenskyj rozpustit parlament a vyhlásil předčasné volby, které se mají uskutečnit 21. července. Jednačtyřicetiletý komik totiž vyhrál dubnové prezidentské volby i díky slibům, že skoncuje s korupcí a se starým politickým systémem. Plánované reformy však s parlamentem, kde převládají stoupenci bývalého prezidenta Petra Porošenka a naopak chybí zástupci Zelenského strany, nemá šanci prosadit.

Krok to byl proto očekávaný a logický, rozpuštěním parlamentu však otřesy na ukrajinské politické scéně nekončí. Zelenskyj včera přistoupil také k masivním personálním výměnám na klíčových postech ukrajinské správy, v rámci nichž má ve funkci skončit 15 z 24 gubernátorů a také sedm vysoce postavených lidí z ukrajinské kontrarozvědky SBU. Rozsáhlé personální změny se mají dotknout i takových postů, jako je generální prokurátor nebo ministr zahraničí.

Podle odborníka na Ukrajinu z Asociace pro mezinárodní otázky Michala Lebdušky nejde o kroky, které by byly náhlé nebo by se nečekaly, bude však záležet na tom, kdo do těchto funkcí bude nově jmenován. Jak totiž upozorňují někteří experti, Zelenskyj může čistkami Ukrajinu oslabit. „Osobně jsem také rozpačitý z toho, jaké osoby se kolem prezidenta po inauguraci objevily,“ říká pro INFO.CZ s tím, že zatím je na hodnocení brzy a bude zajímavé sledovat, kdo přesně posty obsadí a jak budou svěřené funkce vykonávat.

Razantní kroky ze strany novopečeného prezidenta, jemuž je často vyčítán nedostatek politických zkušeností, jsou však pochopitelné i proto, že se v současnosti těší velké podpoře společnosti. Popularita, které se Zelenskému dostává i dva měsíce po prezidentských volbách, však může začít postupem času vyprchávat. Proto se snaží této situace využít.

„Zelenskyj je na vrcholu popularity – v prezidentských volbách získal 73 procent hlasů, jeho podpora je tedy opravdu velká. To je také důvod, proč trvá na předčasných volbách, protože čím dříve se uskuteční, tím větší má šanci dostat do parlamentu co nejvíce vlastních poslanců. Zelenskyj měl během kampaně poměrně dost vágní a populistický program, lidé si do něj proto projektovali nejrůznější věci a je dost možné, že třeba za půl roku přijde propad jeho popularity,“ vysvětluje Lebduška.

Zelenskyj může překvapit

S nástupem Zelenského tak na Ukrajině zároveň odstartovala kampaň k mimořádným volbám, které mají pozici prezidenta umocnit. Stále ale není jisté, zda se hlasování v druhé polovině července opravdu uskuteční. Proti vypsání předčasných parlamentních voleb se totiž postavila velká část poslanců, kteří podali stížnost k ústavnímu soudu. V současnosti se tedy čeká na jeho verdikt, který může rozhodnutí Zelenského zvrátit. V takovém případě by se parlamentní volby uskutečnily v říjnu.

Jasným favoritem voleb je podle předvolebních průzkumů právě Zelenského strana Sluha národa, kterou by volilo přes 34 procent lidí. Za ní následuje proruská Opoziční platforma – Za život s 12 procenty, Porošenkova strana Evropská solidarita s devítiprocentní podporou a podobně je na tom i Vlast Julije Tymošenkové. Šanci dostat se do parlamentu ale má i nové hnutí Hlas oblíbeného muzikanta a aktivisty Svajatoslava Vakarčuka.

Podobně jako v případě Zelenského je i růst preferencí Vakarčuka znakem, že Ukrajinci hledají alternativu k současnému establishmentu a jsou odhodláni dát šanci osobnostem, které nejsou v politice zrovna zběhlé. Jinak toho ale se Zelenským příliš společného nemají. „Vakarčuk je z trochu jiného těsta. Je to hodně prozápadní a proreformní člověk, který byl načas poslancem už po oranžové revoluci, má tedy politické zkušenosti. Myslím si, že by šel jiným směrem než Zelenskyj,“ odhaduje odborník AMO.

Právě nedostatek zkušeností a politický amatérismus Zelenskému kritici vyčítají asi nejčastěji, není to však jediný důvod obav, zda se politický nováček s rolí prezidenta nakonec dobře popere. Jedním z nejproblematičtějších škraloupů, který se s ním táhne už od prezidentské kampaně, je jeho propojení s kontroverzním oligarchou Ihorem Kolomojským – vlastníkem populárního televizního kanálu 1+1, kde Zelenskyj během prezidentské kampaně často vystupoval.

„Vítězství Zelenského je do značné míry vítězství Kolomojského,“ říká Lebduška s tím, že s jeho zvolením do prezidentského úřadu se kolem Zelenského začínají objevovat další lidé z okruhu vlivného oligarchy, a to může do budoucna představovat problém. Jedním z hlavních slibů, kterými se Zelenskyj oháněl během kampaně, totiž byl právě boj proti oligarchům. Vzhledem k jeho provázání s Kolomojským, ale není jasné, nakolik je tento proklamovaný boj vážně míněný. „A i kdyby to myslel vážně, je otázka, zda může něco takového prosadit,“ pochybuje odborník AMO.

Druhým problematickým prvkem jeho prezidentského působení je pak skutečnost, jak bude postupovat v řešení války na Donbasu. Během kampaně Ukrajina slyšela od Zelenského celou řadu výroků deklarujících snahu o ukončení konfliktu. Jak tvrdí Lebduška, tato rétorika je „hodně naivní“ a ukazuje, že Zelenskyj zřejmě nemá představu o tom, co může reálně udělat. „Zelenskyj šel do kampaně – a byl to určitý kalkul – s rétorikou, že zajistí mír za každou cenu a usedne s Putinem k jednacímu stolu. Řešení konfliktu ale není na něm. Já si nedovedu představit, jak by chtěl přesvědčovat Putina, aby se z Donbasu – a už vůbec ne z Krymu – stáhl,“ dodává expert.

Jako „zajímavý krok“ však hodnotí nedávnou nabídku udělit Rusům na ukrajinském území občanství – Zelenskyj tak reagoval na ruského prezidenta Vladimira Putina, který dříve navrhl ruské občanství pro Ukrajince výměnou za slib věrnosti Rusku. „V této slovní přestřelce o udělování občanství podle mě Zelenskyj celkem příjemně překvapil,“ míní Lebduška, podle něhož to byla adekvátní odpověď na Putinovy snahy. Na Ukrajině totiž žije řada Rusů, kteří sem před Kremlem utekli, jako je novinář Arkadij Babčenko, jehož případ loni obletěl celý svět – pro připomenutí, ukrajinská SBU tehdy nafingovala jeho smrt, aby údajně zabránila jeho vraždě nařízené ruskými tajnými službami.

Kromě války na východě země však Zelenskyj bude muset čelit řadě dalších výzev, jako jsou vážné ekonomické problémy Ukrajiny, a je také otázka, jak se mu podaří naplnit jeden z dalších hlavních slibů kampaně – boj s korupcí. O to se snažil i jeho předchůdce Petro Porošenko, který ale nebyl úspěšný a byl kvůli tomu často kritizovaný.

Podle Lebdušky tak Zelenskyj může dát reformám, s jejichž zaváděním se začalo v roce 2014, nový impuls, bude však narážet na stejný problém jako Porošenko – na nedostatečné kompetence prezidenta, které ve větší míře drží v rukou vláda a parlament. Jak daleko se mu podaří v reformách pokročit, se tak ukáže až po volbách, díky kterým má nový ukrajinský prezident v parlamentu získat větší podporu. Pak se teprve uvidí, co skutečně dokáže, a co byly jen sliby z kampaně. „Myslím si, že jediné, co může Zelenskyj udělat, je příjemně překvapit. Já osobně od něho nic velkého nečekám,“ uzavírá Lebduška.