Bavorský poslanec touží být poslankyní, kolegové se k němu budou chovat jako k ženě

Právě tahle skutečnost dělá z přerodu bavorského poslance zcela ojedinělou záležitost. Případů, kdy si muž či žena nechají operativně změnit pohlaví, eviduje i Německo stovky. V případě Markuse Ganserera jde ale o něco trochu jiného. Poslanec zůstane na základě svého přání fyziologicky a zatím i úředně mužem, přesto se k němu budou kolegové v parlamentu chovat jako k ženě a budou ho jako ženu oslovovat. Ani konzervativní poslanci proti tomu nic nenamítají.

„Když se z jednoho kolegy stane kolegyně, pak to určitě nebude žádný problém. Pro mě osobně je osobnost člověka vždycky důležitější než jeho pohlaví,“ prohlásila předsedkyně bavorského parlamentu za Křesťansko-sociální unii (CSU) Ilse Aignerová. Poslanec Ganserer svou přeměnu v Tessu Gansererovou oficiálně oznámil na pondělní tiskové konferenci v Mnichově. A vysvětlil i podrobnosti.

Tessa Ganserer, première femme transgenre dans la sphère politique allemande >> https://t.co/kWhlqi5832 pic.twitter.com/49mgqDH9nr — Valeurs actuelles (@Valeurs) 15. ledna 2019

„Jsem žena, a to každým coulem. A nyní jsem i poslankyně,“ uvedl ženatý otec dvou synů ve věku 6 a 11 let. Na to, že se cítí být mnohem více ženou, než mužem přišel zhruba před deseti lety, kdy se začal tajně převlékat do manželčiných šatů. Až dnes však našel odvahu k tomu, aby změnil svou identitu. „Život Markuse Ganserera nebyl vůbec špatný. Ale já jsem ve skutečnosti Tessa Gansererová a už navždy chci žít jako ona,“ uvedl poslanec. Žena i děti jeho touhu po změně údajně pochopily.

V Německu jako v mnoha jiných zemích už nemusejí žadatelé o změnu pohlaví podstoupit operativní změnu pohlavních orgánů, musejí ale zároveň na vlastní náklady předložit dva nezávislé lékařské posudky, potvrzující, že jsou skutečně transsexuály. I když Ganserer ještě druhý posudek nemá k dispozici a zůstává tedy úředně mužem, rozhodl se se souhlasem kolegů v parlamentu, že se do ženské role „převtělí“ s předstihem. A to údajně mimo jiné kvůli tomu, aby upozornil na příliš zdlouhavou diskriminační proceduru změny pohlaví v Německu. „Kdo jiný, než člověk sám, by měl vědět, kdo je a kým se cítí. Na to nepotřebuji žádné dobrozdání,“ řekl Ganserer.

Fakt, že v evropských parlamentech zasedají lidé s jiným pohlavím, než s jakým se oficiálně narodili, není přitom úplně ojedinělý. Příkladem může být známá belgická poslankyně za Zelené Petra de Sutterová, která byla také dříve mužem. Gansererův případ je ale jedinečný právě v tom, že se stále jedná úředně o muže, i když v ženských šatech a s ženským jménem. „Změna je definitivní a nenávratná. Všechny mužské košile či kravaty jsem rozdal,“ uvedl Ganserer. Otázkou podle některých pochybovačů ale stále zůstává praktická stránka věci, tedy například přístup poslance s mužskými pohlavními orgány, ale ženskými šaty, na mužské či ženské toalety v parlamentu.

V Česku zatím platí zákon, který úřední změnu pohlaví podmiňuje operativním zákrokem. Jinak se žena nemůže stát mužem a naopak. Připravuje se však změna občanského zákoníku, která by podobně jako v mnoha dalších státech umožnila změnu pohlaví i bez toho, aniž by člověk podstupoval chirurgický zákrok. Stačit by mělo prohlášení dotyčného žadatele před matričním úřadem, podložené odborným posudkem. O tom, že změnu pohlaví nemohou státy podmiňovat podstoupením chirurgického zákroku, rozhodl Evropský soud pro lidská práva v dubnu 2017. Někteří sociologové i sexuologové jsou ale přesvědčeni o tom, že Evropa se přijetím této judikatury pouští na velmi tenký led s nejasnými právními důsledky. A to zejména v oblasti rodinného práva.