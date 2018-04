Belgická armáda láká rozmazlené mileniály. Chce je na noc posílat domů, ať se jim nestýská po mámě

„Armáda chce zavést více volných večerů, kdy může branec opustit kasárna. Mladí lidé by se stále museli hlásit u brány v neděli večer, nebo nejpozději v pondělí ráno a do pátku by neměli povoleny vycházky,“ popsal mluvčí ministerstva obrany Alex Claesen s tím, že branci, kteří bydlí poblíž vojenských škol nebo kasáren, by mohli v průběhu výcviku chodit večer domů.

Vojenští veteráni i experti jsou takovým nápadem zděšeni. Upozorňují, že zavedení navrhovaných opatření do praxe může podkopat soudržnost jednotky a stanovit nebezpečný precedent pro další armády v NATO.

„Nechcete jít do války s muži, kterým se stýská po mámě,“ zkritizoval nápad belgické vlády pro deník The Guardian Danny Lams, bývalý výsadkář a předseda sdružení válečných veteránů. „Spávali jsme na zemi pod děravou celtou. Chtěli jsme sloužit naší zemi. Pokud dovolíte brancům jít domů o víkendu, armáda brzy požádá o mobilní domy, když ji pošlou na frontu,“dodal.

Pokud by belgická armáda zavedla navrhovaná opatření, byla by dle expertů z Evropské obranné agentury první v moderní vojenské historii Západu. „Každá armáda se připravuje na válku a ve válce neexistuje, že spíte doma. Armáda se vyvíjí se způsobem, jakým bojuje, ale jedinou věcí, která se mění, jsou zbraně, s nimiž bojujeme – povaha války jako takové se nemění, takže základní principy armády také ne,“ odmítá argument o potřebě přizpůsobování armády mileniálům Vir Maham, záložák francouzské legionářské armády, jež se zúčastnil misí v Afghánistánu, Iráku a Mali.

„Příště půjde armáda do stávky? Založí se odbory v armádě? Jak já nenávidím 21. století!“ směje se Maham.

Belgické ministerstvo obrany má však opačný názor. Změkčení podmínek výcviku má pomoci nalákat mladé lidi do armády. Vojenská služba byla v Belgii povinná do roku 1994, od té doby řady belgických vojáků řídnou. V současné době má Belgie 2,6 vojáka na 1000 obyvatel, což je méně než většina spojenců v NATO. A roste také průměrný věk vojáků, dnes se pohybuje nad čtyřiceti roky.

Podle veterána Rogera Housena ale samotné změkčení podmínek v kasárnách ke zvrácení trendu nestačí. Poukazuje na armádní statistiky, dle nichž předčasně končí výcvik 20 až 25 procent rekrutů. Šestnáct procent z nich uvádí, že tak činí kvůli „rodinným důvodům“.

Mnohem vážnějším důvodem, proč se mladí nehrnou do armády, jsou dle Housena škrty v kapitole obranných výdajů v posledních dekádách, které se negativně projevily na kvalitě výcviku i výzbroji.