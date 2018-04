Belgické firmy navzdory zákazu vyvážely do Sýrie látku, která se používá k výrobě sarinu

Proces se bude konat v Antverpách a obviněná je chemická skupina AAE Chemie a její dva partneři Danmar Logistics a Anex Customs, dále pak jeden ředitel a jeden manažer. Obviněným hrozí podle britského listu The Guardian trest v rozpětí čtyř měsíců až pěti let. Chemikálie se vyvážely do Libanonu a do Sýrie v letech 2014 až 2016.

Mluvčí Danmar Logistics řekl, že společnosti jednaly v dobré víře a v antverpském přístavu se podrobovaly celním kontrolám.

The Guardian také napsal, že britská skupina Bellingcat a německá nezisková organizace Syrian Archive zjistily, že Belgie byla v Evropské unii jedinou zemí, která exportovala isopropanol po červenci 2014, kdy začal platit zákaz obchodování s touto látkou vydaný Organizací pro zákaz chemických zbraní (OPCW). Sarin je zakázán od roku 1993.

Isopropanol je obsažen v desinfekčních a úklidových prostředcích, v lacích a nátěrech a je také hlavní složkou bojové látky sarin. Ten byl použit loni při útoku na syrský Chán Šajchún a panuje podezření, že mohl být kromě chloru použit i v Dúmě. Za obojí si Sýrie vysloužila protiútoky na své základny.

Francouzská vláda tvrdí, že Sýrie se od roku 2014 snažila získat desítky tun isopropanolu.

Podle soudní dokumentace týkající se připravovaného procesu poslaly od května 2014 do prosince 2016 tři obviněné belgické firmy do Sýrie 24 dodávek obsahující 168 tun isopropanolu, dále 219 tun acetonu, 77 tun metanolu a 21 tun dichlormetanu.

Společnost AAE Chemie přiznala, že do Sýrie vyvážela isopropanol v koncentraci 95 procent, ale obchodovala prý se soukromými partnery, a to po dobu 20 let. Ani jedna z jejích partnerských firem prý není na sankčním seznamu. AAE Chemie údajně nevěděla, že k vývozu potřebuje licenci. Belgické federální úřady nevědí, zda chemikálie vyvezené z Belgie byly použity k výrobě zbraní.