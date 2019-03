Bez indiánů a zbraní. Politická korektnost ovlivnila masopustní veselí, některé kostýmy byly tabu

I tak tradiční lidová zábava, jakou je masopust, se tedy bude muset zřejmě přizpůsobit snaze nikoho ani náznakem neurazit a nevyvolávat předsudky. Příkladem může být mateřská škola v ulici Eulenstrasse v Hamburku. Její vedení tento týden podle německého deníku Focus doporučilo rodičům dětí, aby neoblékali své ratolesti do masopustního průvodu do kostýmů nahrávajících rasovým či kulturním předsudkům. Podobné doporučení ale vydává v posledních letech i řada dalších školek, škol a dětských organizací.

„V každodenním životě věnujeme velkou pozornost kulturně citlivému, nediskriminačnímu vzdělávání bez předsudků. Ani masopustní karneval by neměl být výjimkou,“ napsalo vedení školky v hamburské Eulenstrasse. Pokud podle něj někdo oblékne dítě na masopust „za indiána“, měl by si uvědomit, že podporuje rozšiřování termínu, který jiným lidem nemusí být příjemný. „Tento termín byl zaveden v průběhu kolonizace severní a jižní Ameriky a je tak spojen s brutální genocidou velké části jejích původních obyvatel,“ mohli si rodiče přečíst na školní nástěnce.

Kostým indiána ze zmíněných důvodů vedení školy do průvodu nedoporučilo, stejně jako například barvení tváře na červeno, černo nebo prostě barvou, která může vyvolávat předsudky vůči lidem s jinou barvou pleti. Naproti tomu jsou vítané převleky, symbolizující evropskou kulturu, jakými mohou být lidové kroje. Snaha školky v Eulengasse odbourat na dětských masopustních karnevalech předsudky a nezdravé stereotypy přitom není v Německu ani v samotném Hamburku nijak ojedinělá. Další hamburská školka už loni doporučila dětem, aby si na masopust přinesly pouze bílá trička, která si pak ve třídě pomalovaly pod dohledem učitelky různými motivy.

„V našem zařízení se prostě snažíme o potlačení všech stereotypů, které se týkají rasy nebo příslušnosti k etnické nebo jiné menšině, stejně jako negativní konotace urážející některé rodiče,“ uvedla ředitelka školky Katrin Geyerová. Když si člověk podle ní uvědomí, že dříve někteří rodiče oblékali děti do kostýmů „Afričanů s banánovou šlupkou na čele“, musí pochopit, že školka, do níž docházejí děti z různých kultur, je při přípravě masopustního karnevalu opatrná.

Také v sousedním Rakousku se přitom množí snahy změnit podobu dětských masopustních průvodů. Rozruch vyvolal například návrh salcburské organizace Přátelé dětí, blízké rakouské sociální demokracii. Tento spolek navrhl, aby nebylo dětem dovoleno brát si k převlekům na masopustní veselí makety zbraní.

„Zbraně a zejména střelné zbraně nejsou z pedagogického hlediska vhodnou hračkou,“ tvrdí vedoucí spolku Vera Schlagerová. Oblékání převleků na masopustní karneval je podle ní pro děti příležitostí, aby se dostaly do jiných „rolí“ a vyzkoušely si je. „Miniaturní děla, meče, luky nebo pušky v masopustním karnevalu mají jedno společné. Symbolizují násilí a přitom nepodporují klidnou komunikaci ani kreativitu dětí,“ uvedla Schlagerová.

Návrh, který spolek představil s podtitulem „Zbraň není hračka“, vyvolal v Rakousku silnou společenskou i mediální diskusi. A přidali se i někteří politici. Podle poslance za stranu Svobodných Volkera Reifenbergera jsou zbraně od počátku lidstva pevnou součástí dětských her. „My jsme s maketami zbraní také vyrostli a domnívám se, že nás to nijak psychicky nepoškodilo,“ řekl Reifenberger. Pokud by se podle něj zakázaly v Rakousku zbraně při masopustních karnevalech, násilně by se tím měnila historie i skutečnost. Každému totiž musí být jasné, že princ nezachránil princeznu před drakem holýma ruka, stejně jako indiáni nelovili bez luků a šípů. „Nechme našim dětem jejich svobodu a jejich hry. A to zvlášť o masopustu,“ vyzval Reifenberger. I když ale politici v Rakousku i Německu plošný zákaz zbraní v masopustních průvodech zatím odmítají, některé mateřské školky a školy k němu přistoupily i bez zákona.