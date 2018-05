Bez peněz, jídla i vody. Alžírsko nechává vyhoštěné uprchlíky uprostřed saharské pouště

IOM uvedl, že od září pomáhal již skoro 10 tisíc migrantům, kteří zůstali opuštění v poušti. Některé zde zanechali převaděči, další ale deportovaly alžírské úřady s tím, že do nejbližšího města mají dojít pěšky. Pochod napříč řídce zalidněnou oblastí v teplotách přesahujících 40 stupňů Celsia nepřežily desítky lidí, napsal web televize BBC.

Check this: #migrants crossing the border from #Algeria to #Niger walking at 45 C after having been abandoned or sent back. Migrants from #Mali #Cameroon #Guinea and all #ECOWAS join their voices: « we are treated like animals ». Long way home but now safely with @OIM_Niger. pic.twitter.com/CxydftuUyt