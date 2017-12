Blíží se už opravdu konec ISIS? V Iráku a Sýrii zbývá posledních 1000 bojovníků, tvrdí koalice

Na území Iráku a Sýrii operuje už jen méně než tisícovka příslušníků teroristické organizace Islámský stát (IS). Oznámila to dnes mezinárodní koalice, která pod vedením Spojených států bojuje v Sýrii a Iráku proti IS. V prohlášení zaslaném agentuře Reuters koalice rovněž uvedla, že její čísla nezahrnují oblasti v západní Sýrii, které má pod kontrolou syrský prezident Bašár Asad a jeho spojenci.