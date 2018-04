Bodyguard bin Ládina žije v Německu na dávkách. Měsíčně bere 30 tisíc, úřady ho vyhostit nemohou

Někdejší bodyguard teroristického vůdce Usámy bin Ládina žije už léta v Německu a na příspěvcích od státu pro sebe a svou rodinu dostává více než 1160 eur (29 490 korun) měsíčně. Napsal to dnes deník Bild, podle něhož dvaačtyřicetiletý salafista Sami A. nemůže být deportován do rodného Tuniska, protože by mu tam hrozilo nelidské zacházení.