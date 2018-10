Boeing indonéských aerolinek se zřítil do moře. Na palubě bylo 189 lidí, všichni zřejmě zemřeli

etadlo indonéské společnosti Lion Air z Jakarty na Sumatru dnes krátce po startu havarovalo a zřítilo se do moře u ostrova Jáva. Oznámily to tiskové agentury s odvoláním na záchranáře. Na palubě pohřešovaného letadla se podle nich nacházelo 189 lidí, cestujících a členů posádky. Spojení s letadlem typu Boeing 737-8 MAX se přerušilo 13 minut po startu.

Záchranáři zjistili, kde se letoun zřítil. Počet obětí se ještě zjišťuje, uvedla agentura TASS s odvoláním na indonéská média.

"Letadlo přepravovalo 178 dospělých cestujících, jedno dítě a dvě miminka, jakož i dva piloty a pět členů palubního personálu. Letoun žádal o návrat na letiště, než definitivně zmizel z radarů" uvedl Sindu Rahayu, který má na ministerstvu dopravy na starosti civilní letectví.

"V tuto chvíli nemůžeme poskytnout žádné vyjádření. Snažíme se shromáždit všechny informace a údaje," řekl šéf aerolinek Edward Sirait.

Příčina nehody zatím nebyla stanovena. Počasí bylo příznivé a pilot i kopilot byli zkušení - jeden měl nalétáno 6000 a druhý 5000 hodin. Zřícený letoun získala společnost Lion Air letos v srpnu a nalétáno měl asi 800 hodin.

Let JT610 odstartoval v 06:20 místního času (00:20 SEČ) z Jakarty a mířil do oblíbeného turistického letoviska Pangkalpinang na ostrově Bangka, který se nachází v těsné blízkosti ostrova Sumatra. Do cíle měl dorazit zhruba po hodině.

Krátce po startu se ale letadlo dostalo do problémů a zhruba po 13 minutách od vzletu spadlo do Jávského moře v místech, kde hloubka vody dosahuje 30 až 40 metrů.

Na místě neštěstí je na 300 záchranářů, kteří našli část trosek stroje a osobní věci cestujících, včetně identifikačních a řidičských průkazů, či záchranné vesty. Z moře byly rovněž vyzdviženy pozůstatky obětí. Trup letadla zatím lokalizován nebyl. Úřady předpokládají, že pátrací operace potrvají sedm dnů, mohou být ale prodlouženy.

Lion Air jsou jednou z nejmladších a největších leteckých společností Indonésie, denně vypravují desítky letů, domácích i mezinárodních.

Americká firma Boeing uvedla na twitteru, že situaci pozorně sleduje.