Boj o půdu, islamisté a etnické vraždění. Svět sleduje, jak se africké Mali propadá do chaosu | info.cz

Vzpomínám, že když jsme na přelomu tisíciletí vstupovali do země Dogonů, vedl nás průvodce, který předtím (za naše peníze, samozřejmě) nakoupil kolové ořechy. Ty jsme pak rozdávali blahosklonným předákům poklidných osad, jakkoli už tehdy světáčtější z vesnických šéfů přijímali i peníze. Do země Dogonů na pomezí afrických států Mali a Burkina Faso nevedla silnice a poutníci byli nuceni zdolávat skalnatou cestu pěšky. Částečná, přesto znatelná izolace chránila svébytné etnikum proslulé svéráznými maskami i unikátní mytologií před venkovním světem.

Relativní klid ale Dogonům nejspíš končí, začal boj o půdu. Odvěký střet mezi zemědělci a pastevci nabyl v zapadlém malijském regionu Mopti na intenzitě. „Ta dogonská vesnice byla doslova srovnána se zemí,“ cituje stanice al-Džazíra příslušníka malijské bezpečnosti, který navštívil místo, kde stála osada Sobane Kou. Žily v ní tři stovky obyvatel. Útočníci, kteří k ní dorazili v pondělí nad ránem v terénních autech a na motorkách, vesnici obklíčili. A povraždili vše živé. „Některé farmáře podřízli jako skot, další byli navíc vyvrženi jako při porážce. Nešetřili ani ženy, děti a staré lidi,“ svěřil se přeživší jménem Amadou Togo agentuře AFP.

L'ONU annonce l'envoi d'une équipe d'enquêteurs au Mali, après la tuerie perpétrée dans un village peul du centre du pays par de présumés chasseurs dogons, qui a fait 160 morts #AFP pic.twitter.com/babR1aI6Cf — Agence France-Presse (@afpfr) 26. března 2019

Výsledek? Zatím necelá stovka nalezených mrtvol. Podle místních útočilo zhruba padesát příslušníků milic Fulbů, původně ryze kočovného, pasteveckého etnika, které nyní zčásti žije i usazené na zemědělské půdě. Na jejich obranu je nutné říci, že letos v březnu to byli naopak Dogoni, kdo si vyšlápl na jejich příbuzné. Muži odění na tradiční způsob dogonských lovců pobili půl druhé stovky Fulbů. Místní nepochybují, že útok na Sobane Kou je odvetou za březnový masakr.

Chaos sílí

Je to ale jen ojedinělá etnická šarvátka? Zřejmě nikoli. Střety o půdu v Sahelu budou přibývat s tím, jak se mění klima, mizí obdělavatelná půda a roste počet obyvatel. Ještě před deseti roky v Mali zahynulo při násilných střetech politického či etnického charakteru méně než sto lidí, předloni to byl již desetinásobek. Zvyšuje se také počet uprchlíků mířících z neklidných částí hlavně do jiných částí kontinentu, ale i Evropy.

Co je ale zřejmě mnohem nejnebezpečnější: Mali i další země Sahelu se stávají základnou islamistických hnutí, která odtud pak šíří svůj vliv po celé planetě. Jak připomíná agentura Reuters, jedna ze skupin napojených na mezinárodní síť al-Káida už v březnu pomstila masakr Fulbů (provedený pravděpodobně Dogony) útokem na základnu multietnické malijské armády. Zabila při něm 23 vojáků. „Tento úder je odvetou za ohavné zločiny, které spáchaly síly nezákonné vlády v (malijském) Bamaku proti lidu Fulbů,“ uvádějí v prohlášení radikálové.

Jinými slovy: islamistické skupiny hledají etnické zakotvení, které jim umožní v nehostinné krajině snáze přežít. A snaží se vyvolat chaos, který by vedl k pádu, či oslabení centrální vlády.

K podobné (a dočasné) koalici došlo v Mali již roku 2012, kdy se na společném boji proti centrální vládě dohodli berberští Tuaregové usilující o nezávislost s islamisty z radikální organizace Ansar Dine. Kočovní pastevci odění do charakteristické modré barvy v jednom šiku s radikály sice dobyli sever rozlehlé země, dlouho se však z domnělé svobody neradovali. Záhy zjistili, že noví druzi ve zbrani jim jsou horší nepřátelé než vláda v Bamaku, a to i kvůli rigidnímu výkladu islámu, který Tuaregové vyznávají po svém. Svět však díky společné ofenzívě pouštních Berberů a nadnárodně smýšlejících islamistů zjistil, jak vratké mohou africké země být. A jak snadno mohou radikálové ovládnout nehostinné, o to však rozsáhlejší kraje, kde si pak budují islamistické utopie podobné blízkovýchodnímu Islámskému státu (IS).