Boj o soudce Kavanaugha přešel na sociální sítě. Dezinformace šíří Američané i proruské účty

Když Kavanaugh a profesorka Christine Blasey Fordová, která soudce obvinila, minulý pátek absolvovali slyšení v senátním výboru pro spravedlnost, nemluvilo se na sociálních sítích prakticky o ničem jiném. Příznivci obou stran se zaklínali vlastními argumenty a snažili se přesvědčit oponenty o své pravdě.

Aktivní ale nebyli jen jednotlivci. Celý proces Kavanaughova potvrzování provází snaha získat informace, které by názor jedné či druhé strany potvrdily. Investigativní platforma ProPublica například zkouší zmapovat síť Kavanaughových kontaktů, aby zjistila více o částce 200 tisíc dolarů, které má kandidát dlužit za lístky na baseball. Kavanaughův příznivce Ed Whelan zase sdílel údajný důkaz, že Fordovou napadl někdo, kdo se soudci jen podobal.

Právě různé teorie, jak se celá věc před více než 30 lety odehrála, nabírají na popularitě. Debatu ovlivňují nepravdivá tvrzení, upravené fotografie a informace šířené pod falešnou identitou. Obvinění má být mstou Fordové za údajné Kavanaughovo rozhodnutí v roli soudce nižší instance, které se dotklo jejích rodičů. Hněv na sítích vyvolala i nepodložená obvinění z dalších Kavanaughových prohřešků.

Jeden z účtů na Twitteru zase zveřejnil příspěvek obsahující citaci neexistujícího článku z Wall Street Journal. Tweet následně smazal, i za krátkou dobu ale stihl získat více než 11 tisíc sdílení.

warning: this viral tweet purporting to cite the WSJ is being shared by a lot of people who should know better. It’s a hoax repeated in a subsequent tweet. No one should RT or share anything from this account. #factcheck pic.twitter.com/TmCTMhZp9B