Boj proti „falešným médiím“: Trump má web, který prezentuje jeho dosavadní prezidentské úspěchy

„Je ostuda, že takový portál je vůbec třeba, aby napravil chyby a opominutí centrálních médií, plných překrucování, zamlčování a lží,“ řekl serveru Brad Parscale, manažer Trumpovy kampaně pro rok 2020. Příležitostí ke spuštění projektu podle něj bylo završení 500 dnů prezidentova nynějšího mandátu.

Na ten příští už se Trump dlouhodobě připravuje, po zvolení v roce 2016 nezrušil dárcovská volební konta, pořádá mítinky a pobízí k aktivitě svůj volební štáb. Nový web prezentuje prezidentovy úspěchy rozdělené do 14 kategorií, nechybí ani možnost vyhledávání. Uživatelé mají také možnost objednat si e-mailová upozornění na veškeré budoucí Trumpovy úspěchy.

Kritika centrálních médií je častou součástí prezidentových proslovů, Trump se zaměřuje hlavně na televize CNN, ABC, NBC a CBS a na deníky The New York Times a The Washington Post. Označuje je za pokleslé, upadající a prolhané. Naposledy v pondělí na twitteru napsal, že „falešná média pořád mluví o vymyšleném ruském honu na čarodějnice, aby odvedla pozornost od rekordního stavu ekonomiky“.