Boj proti změnám klimatu: Největší firmy se stanovenému cíli spíše vzdalují | info.cz

Udržet oteplování pod 1,5 stupněm Celsia oproti době před průmyslovou revolucí – to je nejznámější závazek Pařížské dohody, která je pilířem globálních snah o záchranu planety. Jak si v tomto ohledu vedou největší podniky? Podle analýzy společnosti Arabesque jdou v podstatě opačným směrem. Firma vyhodnotila strategie a dostupná data téměř 3000 největších společností světa a přiřadila jim unikátní skóre, podle kterého je rozdělila do několika kategorií. Toto skóre odpovídá hypotetickému růstu teploty, pokud by se stejně jako dané firmy choval i zbytek společností. Základní zjištění zní: Množství těch, které splňují limit 1,5 stupně, v dlouhodobé perspektivě klesá.