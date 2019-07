Boj s klimatickými změnami zahýbe s cenami letenek. Francie chce vybírat zvláštní ekologickou daň | info.cz

U všech letů opouštějících francouzská letiště uvalí vláda Édouarda Philippa od příštího roku ekologickou daň ve výši 1,50 až 18 eur na letenku. V úterý to oznámila ministryně dopravy Elisabeth Borneová, podle níž nová ekologická daň přinese do státní pokladny asi 182 milionů eur. Ty mají být použity k investicím do ekologičtějších způsobů dopravy, zvláště na rozvoj železnic. Daň se dotkne jak klasických, tak i nízkonákladových aerolinek.

Zdanění se vyhnou pouze lety mířící na středomořský ostrov Korsika a také na francouzská zámořská území. Výjimku dostaly také lety, při nichž budete ve Francii pouze přestupovat.

Pokud budete cestovat po Francii nebo do jiného státu Evropské unie, zaplatíte za letenku v ekonomické třídě o 1,50 eur více, v byznysové třídě letadla pak 9 eur. Poletíte-li mimo území Evropské unie, zvedne se cena letenky o 3 eura v ekonomické třídě a o 18 eur v byznysu.

Jak informoval deník Le Figaro, rozhodnutí padlo po úterním zasedání ekologické rady vedené prezidentem Emmanuelem Macronem. Ministr pro ekologický přechod François de Rugy potvrdil, že Francie chce v tomto boji pokračovat i na evropské i světové úrovni“. Lze tedy očekávat, že francouzští diplomaté brzy navrhnou toto opatření i na Radě ministrů v Bruselu.

Zatímco vláda plánuje investice do železnic, letečtí dopravci už sčítají budoucí ztráty. Společnost Air France je vyčíslila na 60 milionů eur ročně. Dominantní letecký dopravce v zemi upozorňuje na fakt, že jeho vnitrostátní spoje už loni skončily deficitem 180 milionů eur a nyní se situace ještě zhorší.

„Rozhodnutí vlády je o to nepochopitelnější, že nová daň má financovat konkurenční způsoby dopravy, a ne energetický přechod v sektoru letectví,“ píše se v prohlášení firmy. Ta si myslí, že vláda by měla podpořit spíše přechod na trvale udržitelná biopaliva.

Za „ekonomický a environmentální nesmysl“ pak novou daň označil Thomas Juin, šéf Svazu francouzských letišť. Jejím jediným cílem je podle něj naplnění pokladny Agentury pro financování francouzské dopravní infrastruktury.

Za vítězství a opatření jdoucí „dobrým směrem“ naopak označil schválení nové daně poslanec Matthieu Orphelin, který letos v únoru opustil řady vládního hnutí Republika vpřed“ právě kvůli nesouhlasu s jeho ekologickou politikou. Ze stejného důvodu odešel loni z vlády její nejpopulárnější ministr Nicolas Hulot. I on byl rozhořčen propastí mezi předvolebními sliby a reálnou environmentální politikou Elysejského paláce.

O zdanění letecké dopravy kvůli boji s klimatickými změnami se v zemi galského kohouta diskutuje už několik měsíců. Na začátku června dokonce dva poslanci navrhli zákaz nebo výrazné omezení vnitrostátních letů, u nichž se nabízí alternativní dopravní spojení vlakem ve srovnatelném čase.

Studie Evropské komise pak doporučila zdanit letecké palivo kerosen 33 eurocenty na litr, aby se snížilo znečištění způsobené leteckou dopravou.