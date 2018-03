Boko Haram propustila většinu unesených školaček, pět dívek věznění pravděpodobně nepřežilo

„Pět z nás unesených zemřelo. Jedna je stále s nimi, protože je křesťanka,“ řekla Reuters jedna z propuštěných Khadija Gremaová.

Podle AP dnes přijeli příslušníci Boko Haram do Dapchi kolem druhé hodiny ranní s devíti vozy a dívky pak nechali v centru městečka. „Udělali jsme to z lítosti. Už nikdy své dcery nedávejte do školy,“ prohlašovali údajně extremisté z Boko Haram, jejíž název znamená v překladu z hauštiny „západní vzdělávání je hřích“.

Boko Haram přepadla dívčí internátní školu v městečku Dapchi večer 19. února. To, že bylo 110 žaček ve věku od 11 do 19 let uneseno, potvrdil nigerijský prezident Muhammadu Buhari až o týden později. Jde o největší takový incident od únosu 276 studentek ze školy v Chiboku v dubnu 2014. Buhari 12. března ohlásil, že Nigérie o propuštění dívek z Dapchi s islamisty vyjednává, přičemž spolupracuje s mezinárodními organizacemi a vyjednavači.

„Úsilí prezidenta Muhammadu Buhariho o navrácení dívek unesených z Dapchi podporované bezpečnostními složkami přineslo ovoce,“ citovala AFP dnešní prohlášení nigerijského ministerstva informací, podle něhož je nyní na svobodě 76 obětí. Reuters ale dodává, že ministerstvo hovořilo o „pokračujícím procesu“. Svědci tvrdí, že se vrátilo více než 100 dívek.