Bolivijskému socialistovi Moralesovi zachutnala moc, prezidentem chce být navěky | info.cz

K zástupu prezidentů, kterým zachutnala moc do té míry, že nechtějí odejít, se přidal i Evo Morales (60). První bolivijská hlava státu pocházející z řad původních obyvatel chce kandidovat na funkci už počtvrté, což odporuje nynější ústavě. Ve funkci je Morales od roku 2006 a stal se tak služebně nejdéle sloužícím lídrem Latinské Ameriky. Pokud by vyhrál nadcházející volby, v čele země by zůstal zřejmě do roku 2025.

„Pořád máme co na práci! Po znárodňování přichází čas na industrializaci,“ nechal se zjara před svými příznivci slyšet někdejší předák pěstitelů koky a nynější silně levicový prezident. Jak dodává agentura Reuters, na mítinku přislíbil přesunout zpracovatelské závody blíže zemědělcům. A fakticky tak potvrdil úmysl kandidovat už počtvrté do čela země. Prezidenta by Bolívie měla podle plánu vybírat 20. října 2019.

Opozice proto svolala na tuto středu první vlnu demonstrací, které nakonec v řadě bolivijských měst také proběhly. Účast však nebyla tak velká, jak by si opozice přála. Již během úterní noci navíc došlo k potyčkám mezi studenty a policisty ve městě Santa Cruz: protestující podle agentury Reuters tvrdí, že jejich akce byla infiltrována provokatéry z kriminálního prostředí, kteří násilí záměrně vyvolali.

Co se samotného Moralese týče, ten už si návrat do běžného života zřejmě neumí a ani nechce představit. Poprvé nechal tento radikální socialista upravit ústavu v roce 2009: počínaje tímto rokem tedy směl bolivijský politik kandidovat do nejvyšší funkce nikoli jen dvakrát, ale třikrát. To však velkému fotbalovému fanouškovi nestačilo a pokusil se před třemi lety v referendu prosadit další modifikaci základního zákona, která by mu dala šanci kandidovat počtvrté. Tehdy ovšem Bolivijci Moralesův návrh odmítli, byť vcelku těsně – proti ústavním škrtům se vyslovilo 51,3 procenta hlasujících.

Prezident, který se k moci dostal na začátku nového tisíciletí v rámci tzv. „růžové vlny“ (Marea rosa), kdy se do čela řady latinskoamerických států vyhoupli různě radikální levicoví vůdci, se však nevzdal. Jemu oddaní soudci loni navzdory výsledkům lidového hlasování ústavu přepsali a Morales jde do voleb opět. A řídit zemi už teď může až do smrti.

Morales proslul jako vášnivý obhájce pěstování koky, nikoli ovšem výroby kokainu: podle představ bolivijské vlády se má tato rostlina požívat jako čaj, či tvořit základ nealkoholických nápojů. Původně prý skromného zemědělce z indiánského etnika Ajmarů však pobyt na vrcholu moci změnil a na svá políčka i skromný život si už sotva kdy vzpomene. V historickém centru sídla vlády, tedy v La Pazu, nechal naopak postavit nový prezidentský palác, kterým je skleněný mrakodrap o 29 podlažích. Stál zhruba 34 milionů dolarů a disponuje saunou, masážními pokoji, posilovnou a heliportem. Vybaven je prý více než luxusně. Starý palác v koloniálním stylu, který se nachází v těsném sousedství nové budovy, se změnil na muzeum.

Chudá andská země se na mapu podnikatelského zájmu nově dostala díky zásobám lithia, které jsou podle některých zdrojů druhé největší na světě. Morales na mnoha veřejných shromážděních slíbil, že výnosy z těžby tohoto stále důležitějšího kovu připadnou lidu, myšleno všem občanům. V každém případě ale budou mít produkci této strategický důležité suroviny pod přímou kontrolou podnikatelé z komunistické Číny, jmenovitě ti z TBEA Group, kteří vstoupili do společného těžařského podniku s bolivijskou společností YLB.

Co se předvolebních průzkumů týče, silně, či spíše radikálně levicový Morales nyní disponuje zhruba třetinovou podporou (35 %) spoluobčanů, přičemž nejčastěji za ním stojí voliči z řad původního obyvatelstva. Pro jeho největšího rivala a umírněného socialistu Carlose Mesu by v srpnu hlasovala více než čtvrtina (27 %) Bolivijců. Další pětina obyvatel této nepříliš bohaté země však dosud rozhodnuta není a právě jim porušení ústavy stejně jako nerespektování výsledků referenda vadit mohou.