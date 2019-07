Bordel a špína Baltimoru. Paradoxy kritiky Demokratů na adresu Trumpa | info.cz

Donald Trump znovu ukázal, že není žádným mistrem diplomatických vyjádření. Typicky bez obalu tak okomentoval i situaci v největším městě státu Maryland. Baltimore označil za „nechutný, krysami a hlodavci zamořený bordel“, přičemž za viníka označil demokratického kongresmana Elijaha Cummingse, do jehož distriktu podstatná část zhruba 600tisícového města spadá.

Dlužno dodat, že k výpadu z Trumpovy strany nedošlo náhodou. Cummings, který post kongresmana v marylandském sedmém distriktu drží již 23 let, zastává i funkci předsedy výboru pro dohled a reformy ve Sněmovně reprezentantů. Z této pozice kritizoval chování pohraniční stráže na hranicích USA a Mexika vůči migrantům a podmínky v záchytných táborech. Jak je pro Trumpa typické, vyzval Cummingse na Twitteru, aby raději vyřešil neutěšené podmínky tam, kde byl třináctkrát v řadě zvolen.

Po Trumpově twitterovém ataku následoval obvyklý scénář, kdy představitelé Demokratů začali projevovat pobouření nad nehorázností prezidentova chování, přičemž nezapomněli vyjádření o Baltimoru označit za rasistické, jelikož většina obyvatel města je afroamerického původu, stejně jako kongresman Cummings. Paradoxem je fakt, že sami někteří Demokraté v uplynulých letech pro popis poměrů v Baltimoru rovněž nevolili zrovna smířlivá slova.

Bývalá primátorka Catherine Pughová si stejně jako Trump otevřeně stěžovala na krysy a puch ze zvířecích zdechlin a jeden z favorizovaných Trumpových protikandidátů v nadcházejících prezidentských volbách Bernie Sanders po návštěvě města prohlásil, že si připadal jako v rozvojové zemi třetího světa plné neobyvatelných budov a následně uvedl, že obyvatelé města se dožívají méně let než obyvatelé KLDR. Ani jeden si žádný odsudek či výtku od svých stranických kolegů nevysloužil.

Komentátor Matt Walsh pak na konzervativním serveru The Daily Wire s odkazem na svých dvacet let, která v oblasti podle svých slov prožil, poznamenává, že Trump jednak neříká nic objevného a za druhé má v podstatě pravdu. A nezbývá podle něj, než si položit otázku, kde všichni hrdinní kritici se svojí péčí o Baltimore doteď byli.

V čem je nutno dát Demokratům za pravdu je fakt, že Trump je v komunikaci obratný jako pověstný slon v porcelánu a jako prezident by se měl k problémům města vyjadřovat jinak než vyhroceným virtuálním halekáním. Nicméně pravdu má Trump (a ostatně i před ním Demokraté Pughová a Sanders) v tom, že situace je v mnoha částech Baltimoru opravdu tristní. V počtu vražd na 100 tisíc obyvatel je Baltimore druhým nejhorším americkým městem, téměř čtvrtina obyvatel žije na hranici chudoby či pod ní, což je takřka dvojnásobek národního průměru, a co se krys týče, o zamoření města a marnému boji s ním byl natočen i dokument Rat Film.

Nabízí se, zda celá „kauza Baltimore“ byla od Trumpa jen dalším z řady jeho twitterových výlevů, nebo zda sleduje i jiný cíl – konkrétně zisk afroamerických voličů na svou stranu. Nejen obyvatelům Baltimoru, ale například i podobně problematického Detroitu nebo St. Louis Trump poměrně jasně vzkazuje, že jejich města desítky let ovládaná demokratickými primátory a volící demokratické kandidáty do Kongresu pod demokratickou nadvládou nevzkvétají. A možná by tak stálo za to poohlédnout se po nové politické reprezentaci.