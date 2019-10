Bouchne Johnson EU dveřmi? Drsný slovník i odmítání irské pojistky leccos naznačují | info.cz

Evropskou unii opustíme 31. října, aniž bychom porušili zákon. Takové je měsíc před koncem lhůty, během níž se Evropská unie měla dohodnout s Británií na svém rozchodu, stanovisko britského premiéra Borise Johnsona. Ani úterní únik alternativního plánu, jak vyřešit problém s irskými hranicemi, žádný posun nepřinesl. Odmítli ho totiž jak Irové, tak i Londýn.

BREAKING: the UK has proposed a string of "customs clearance centres" on both sides of the Irish border as a key part of its plan to replace the backstop, RTE News understands. The "centres", effectively customs posts, would be located between 5-10 miles "back" from the border. — Tony Connelly (@tconnellyRTE) September 30, 2019

Irská veřejnoprávní stanice RTE informovala o plánu na zřízení celních úřadů, které by se nacházely ve vzdálenosti pět až deset mil od hranice mezi severní a jižní částí irského ostrova. S tímto nápadem prý přišla britská vláda odmítající takzvanou irskou pojistku, kterou s Evropskou unií dojednala bývalá premiérka Theresa Mayová. Její nástupce Boris Johnson ji ale striktně odmítá.

Kontroly na irské hranici budou potřeba

„To vůbec není to, co navrhujeme,“ prohlásil o návrhu Johnson s tím, že jde o zastaralé informace. Čím však chce irskou pojistku nahradit, neprozradil. Řekl ale, že svůj plán představí lídrům EU během následujících 24 hodin, hned po skončení konference Konzervativní strany. Podle Johnsona budou nicméně jisté kontroly na irské hranici potřeba, aby mohlo vzniknout „jednotné celní území“. Britský premiér ale zároveň trvá na tom, že to nebude znamenat „tvrdou hranici“.

Novinář Peter Foster z deníku The Daily Telegraph navzdory premiérovým slovům na svém twitteru uvedl, že jde skutečně o návrh, s nímž chce Johnson ve středu předstoupit před unijní lídry. Takové řešení ale v Irsku odmítají všichni, v odporu se shoduje i vláda s opozicí.

„Nastal čas na to, aby dostala Evropská unie od britské vlády seriózní nabídku, pokud má být dohody o brexitu dosaženo v říjnu. Irsko a Severní Irsko si zasluhují lepší nabídku,“ citoval deník The Independent šéfa irské diplomacie Simona Coveneyho.

Nápad na celní úřady poblíž hranic odmítla i opoziční strana Fianna Fáil: „Znamená to hranici s nárazníkovou zónou, což není uspokojivá alternativa k irské pojistce,“ prohlásila Lisa Chambersová, stranická mluvčí pro otázky brexitu.

„Pokud došlo k takovémuto úniku, může to být součástí strategie něco vypustit a zjistit, jaký by na to byl ohlas a reakce, a poté upravit konečný návrh,“ odhadl v rozhovoru pro INFO.CZ Kryštof Kruliš, analytik think-tanku Asociace pro mezinárodní otázky.

Co je irská pojistka Takzvaná irská pojistka obsažená v připravené dohodě o podmínkách odchodu Británie z Evropské unie má zabránit obnovení hraničních kontrol mezi Irskem a Severním Irskem v případě, že Londýn a Brusel se během přechodného období nedohodnou na nové obchodní smlouvě. Odpůrci pojistky tvrdí, že část Británie by tak zůstala navěky v celní unii.

Kromě popření výše zmíněného návrhu Johnson dále pro BBC uvedl, že jeho vláda udělala v jednáních s Bruselem od srpna „velký pokrok“ a že pracuje na tom, aby se s EU domluvila. Slova jeho podřízeného ve vládě, ministra financí Sajida Javida, nicméně svědčí o tom, že kabinet počítá s brexitem bez dohody.

Opustíme EU i bez dohody

Javid irské stanici RTE řekl, že Velká Británie může opustit EU i bez dohody navzdory zákonu, který po premiérovi požaduje další odklad brexitu v případě, že obě strany dohody nedosáhnou. Takzvaný Benn Act stanoví, že o další odklad musí premiér požádat tehdy, pokud k dohodě nedojde do 19. října.

„Samozřejmě, zákony musí vždy dodržovat každá vláda,“ ujišťoval Javid v rozhovoru pro BBC. „Také ale jasně říkáme, že naše politika se nezměnila a že EU opustíme 31. října,“ dodal. Jak to Johnsonova vláda chce udělat, už ale neupřesnil. Na přímou otázku, zda ví, jak se vláda vypořádá s výše zmíněným zákonem, odpověděl: „Myslím, že vím.“

„Boris Johnson se může pokusit předložit nový návrh, šance na dohodu ale vzhledem k časovému tlaku příliš velká není. Když jednání selžou, Johnson těžko může ustoupit od odchodu k 31. říjnu, protože to byl úhelný kámen jeho kandidatury v Konzervativní straně. Musí tak ukázat, že pro to udělal všechno a že mu další odložení bylo vnuceno,“ říká politolog Kruliš. Reálnou možností je podle něj i premiérova rezignace 19. října, aby přehodil žhavý uhlík na stranu parlamentu.

Opoziční vůdci se mezitím sešli, aby projednali, jak zabránit Johnsonovi v takzvaném tvrdém brexitu, který by nerespektoval vůli britského parlamentu. Šéfka Liberálních demokratů Jo Swinsonová chce Johnsona donutit, aby už o víkendu odjel do Bruselu a požádal tam o další odklad brexitu. Poslankyně zelených Caroline Lucasová při odchodu z jednání novinářům řekla, že všichni jeho účastníci byli „naprosto jednotní v zastavení brexitu bez dohody“ a že pro to udělají, co je třeba.

Johnsonův slovník podněcuje k násilí

Velkým tématem spojeným s brexitem je v posledních dnech i zhrubnutí britské politické debaty. Hned několik poslanců, jež jsou proti brexitu, čelilo slovním útokům a výhrůžkám smrtí a média připomínají, že odchod Británie z EU odnesla životem už labouristická posnkyně Jo Coxová, kterou před referendem v roce 2016 zabil pravicový extremista.

Poslankyně Paula Sheriffová premiéra Johnsona obvinila z toho, že používá „vznětlivou“ rétoriku, která by mohla vést k „novému dramatu“. „Nejlepším způsobem, jak uctit její památku, je proměnit brexit v úspěch,“ vzkázal na to suše Johnson. I jeho sestra vzápětí označila bratrovy poznámky za nevkusné.

Do Johnsona se opřela i bývalá konzervativní ministryně Amber Ruddová, podle níž premiérův slovník „podněcuje k násilí, a co je ještě horší, legitimizuje ho“. Ministryně tak naráží na to, že Johnson mluví o dohodě o brexitu jako o zradě nebo o kapitulaci. Podle některých premiérových kritiků je to cílená taktika, kterou vymyslel jeho poradce Dominic Cummings. Ten se údajně snaží otrávit voliče, jež hlasovali pro setrvání v EU, a zároveň přitáhnout konzervativcům stoupence Strany pro brexit.

Slovy dalšího zastánce brexitu, šéfa Strany pro brexit Nigela Farage, se už dokonce zabývá policie. Farage před několika dny prohlásil, že po brexitu vezme na úředníky nůž. Později svůj výrok označil jako metaforu toho, že začne škrtat úřednická místa.

Britské „toxické“ debaty mohou skončit i násilím v ulicích. Bloger a občasný přispěvovatel deníku The Daily Telegraph Brendan O’Neill v pátek na BBC mluvil o protestech v případě, že by se politici neřídili výsledkem referenda. Deník The Times ve stejný den psal o riziku nepokojů v ulicích. Citoval přitom nejmenovaný vládní zdroj: „My jsme nikdy nezažili krizi, jakou jsou žluté vesty nebo nepokoje v Los Angeles v roce 1992. Lidé si myslí, že něco takového není možné, protože se tu nic podobného nikdy nestalo.“