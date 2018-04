Brazilský exprezident Lula se dobrovolně policii nevydá. Populární politik si má odsedět 12 let

Brazilský exprezident Luiz Inácio Lula da Silva se dnes odmítl přihlásit na policii, aby nastoupil výkon dvanáctiletého trestu, k němuž byl zatím nepravomocně odsouzen za korupci. Federální soudce mu dal lhůtu do dnešních 22:00 SELČ, aby se sám vydal, v opačném případě by jej měla policie zatknout. Lulovi obhájci se pokusili oddálit nástup do vězení pomocí nové stížnosti k nejvyššímu soudu, ten jí však nevyhověl, informovaly agentury AFP a Reuters.