Brazilský exprezident odsouzený za korupci se dočkal podpory. Poslanci z jeho strany se po něm přejmenovali

Iniciátorkou přepisování jmen byla podle médií předsedkyně levicové PT Gleisi Hoffmanová, která si mezi obě jména vepsala Lula. Takto se nyní objevuje v oficiálních parlamentních dokumentech či na elektronické hlasovací tabuli. Přidal se k ní i šéf poslaneckého klubu, nyní Paulo Lula Pimenta a desítky dalších politiků.

Někteří pravicoví oponenti reagovali na nezvyklý krok podpory odsouzeného politika se zjevnou nadsázkou tím, že si ke jménu přidali příjmení Moro podle soudce Sergia Mora, který minulý týden nařídil Lulovo uvěznění.

Lula da Silva, který stál v čele Brazílie od ledna 2003 do ledna 2011, byl odsouzen loni v červenci za korupci k devíti letům vězení. Trest mu letos odvolací soud zvýšil na 12 let a jeden měsíc. Patrně vůbec nejoblíbenější prezident v historii země, se podle soudu korupce dopustil tím, že jako úplatek od stavební firmy OAS dostal luxusní byt ve městě Guarujá. Lula obvinění odmítá.

Jeho právníci dosud nevyčerpali všechny možnosti odvolání. Soud navíc řeší podnět brazilské právnické asociace, která žádá, aby do vězení nemuseli nepravomocně odsouzení, kteří ještě mají možnost se odvolat. Nejvyšší soud stanovil pravidlo umožňující uvěznění nepravomocně odsouzených předloni v souvislosti s obří politickou korupční kauzou známou jako Lava Jato (Automyčka). Pokud by soud žádosti vyhověl a vydal předběžné opatření, mohl by být Lula volný možná již tento týden.

Exprezident stále hodlá kandidovat v podzimních volbách, v nichž je podle průzkumů jasným favoritem. PT jej označila za svého jediného kandidáta. Konečné slovo v otázce jeho účasti bude mít volební komise.