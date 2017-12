Brexit by mohl být vzorem pro Turecko a Ukrajinu, zaznělo z Německa

Pobrexitové nastavení vztahů mezi Velkou Briánií a Evropskou unií je dobrým vzorem pro Turecko a Ukrajinu. V rozhovoru pro Westdeutsche Allgemeine Zeitung to řekl německý ministr zahraničních věcí Sigmar Gabriel.

Turecko i Ukrajina dlouhodobě usilují o vstup do Evropské unie. Ani jedna ze zemí ale nesplňuje podmínky, které Unie vyžaduje. Geopolitická situace navíc takovým krokům není nakloněná. Vstup Ukrajiny do Evropské unie by znamenal ohrožení zájmů Ruska, které Ukrajinu považuje za svou zájmovou zónu. Turecké členství v Unii je komplikováno autoritativním režimem tamního prezidenta Recepa Erdogana.

Gabrielova teze předpokládá, že by obě země zůstaly sousedy Evropské unie, ale nebyly by členy schengenského prostoru. Otázkou zůstává, jak si Gabriel představuje například úpravu hospodářských pravidel mezi Unií a oběma zeměmi.

Sigmar Gabriel byl od listopadu 2009 do března 2017 předseda SPD. Od 17. prosince 2013 byl vicekancléřem Německa a od 27. ledna 2017 ministrem zahraničí ve třetí vládě Angely Merkelové. V letech 2005 až 2009 byl federálním ministrem životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti v první vládě Angely Merkelové. V roce 2013 se stal spolkovým vicekancléřem a ministrem hospodářství a technologií ve třetí vládě Angely Merkelové.