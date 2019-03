Britka trpí v drsném íránském vězení. Londýn o ni začal bojovat způsobem, jaký sto let nemá obdoby

Psal se třetí duben roku 2016. Tehdy sedmatřicetiletá Nazanin se chystala se svou ještě ne dvouletou dcerou nastoupit na linku směřující na ostrovy. Domů se vracela z rodinné návštěvy, kterou uskutečnila o perském Novém roku (20. března). Na mezinárodním letišti v Teheránu ji ale zadrželi nesmlouvaví muži z Revolučních gard, kteří mají ostrahu strategicky důležitého objektu na starosti.

Projektová manažerka charitativní organizace Thomson Reuters Foundation – se stejnojmennou zpravodajskou agentura nemá bezprostřední vazby – se záhy dozvěděla, že je obviněna z podvracení íránského režimu. Za což jí tamní soud vyměřil ještě téhož roku pětiletý trest vězení. A její dceru svěřil do péče prarodičů.

Po islámské revoluci zatkli jen v Teheránu 1,7 milionu lidí. Během třiceti let šlo i o stovky mladistvých a novinářů

Není zcela jasné, za co Teherán v Británii provdanou matku opravdu odsoudil. Nejpravděpodobnější je, že íránskému režimu vadily kurzy žurnalitiky pod záštitou perského vysílání stanice BBC, na kterých se žena před několika lety podílela. Tento důvod ostatně jmenoval nejvyšší íránský prokurátor. A faktem je, že k vysokým trestům byli odsouzeni i někteří absolventi tohoto výcvikového programu. Prokurátorův oblastní kolega se ovšem nechal slyšet, že se Nazanin provinila účastí na protirežimních demonstracích z roku 2009, respektive jejich podněcováním.

Londýn se každopádně zlobí. A za svoji občanku bojuje. Ani ona sama se nevzdává a zkraje roku vyhlásila hladovku, která se pochopitelně podepsala na jejím zdravotním stavu. Objevily se u ní panické ataky a jiné psychické obtíže.

Nazanin je navíc držena v teheránském vězení Evin, které nechvalně proslulo vysokou koncentrací 'vězňů svědomí' i příslovečně špatným zacházením s odpůrci teokratické republiky. Problém tkví rovněž v tom, že Írán dvojí občanství neuznává. V Británii žijící Nazanin Zaghariovou-Ratcliffeovou, která je držitelkou pasu Spojeného království, zkrátka považuje za vlastní poddanou, podle čehož se chová.

I proto se teď britský ministr zahraničí Jeremy Hunt rozhodl využít institut tzv. diplomatické ochrany, k čemuž podle anglických diplomatů žádný z jeho předchůdců posledních sto roků nesáhl.

V praxi to znamená, že ostrovní stát za Nazanin přebírá její nároky i závazky vůči jinému státu, tedy Íránu. Jinými slovy (a zjednodušeně řečeno): pře se nyní přenáší na mezistátní úroveň a ve sporu jsou nyní přímo Londýn s Teheránem. Média zdůrazňují, že rozhodně nejde o imunitu, kterou požívají diplomaté a která je v zahraničí chrání před trestním stíháním.

My statement on exercising diplomatic protection for Nazanin Zaghari-Ratcliffe. #FreeNazanin pic.twitter.com/xP7Oq2fuL3