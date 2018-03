Britská média: Putin vděčí i Británii. Obvinění vůči Moskvě mobilizovala voliče

Britská obvinění vůči Moskvě kvůli útoku na Sergeje Skripala mobilizovala voliče do nedělních prezidentských voleb v Rusku. „Za to musíme říct Británii díky,“ citovaly listy The Times a Financial Times mluvčího kampaně prezidenta Vladimira Putina Andreje Kondrašova. Deník The Guardian i některá francouzská média pak spekulují o tom, co by mohl Putinův čtvrtý prezidentský mandát přinést.