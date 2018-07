Britská policie zatkla pět mužů, kteří jsou podezřelí z útoku na tříletého chlapce

Obvinění, kteří jsou ve věku od 22 po 41 let, by podle listu The Guardian měli ještě dnes stanout před soudem. Policie se odmítla vyjádřit ke spekulacím, že chlapec byl předmětem rodinného sporu. Nedomnívá se však, že útok souvisel s organizovaným zločinem či byl rasově motivován. Hoch má nyní policejní ochranu.

„Naši policisté při vyšetřování tvrdě pracují. Současně si myslíme, že to byl ojedinělý incident a že veřejnosti nehrozí větší riziko (podobných útoků),“ řekl inspektor Jim Bayliss.

Policejní náčelník Mark Travis se podle agentury AFP domnívá, že chlapec byl napaden úmyslně, nicméně motiv útoku ještě není jasný.

Británie zaznamenala v posledních letech rostoucí počet útoků kyselinou, zejména v Londýně. Ministerstvo vnitra uvažuje o zpřísnění zákonů, pokud jde o držení podobných látek na veřejnosti a trestní postih. Vláda už také před časem omezila obchodování s kyselinou sírovou a zakázala její prodej dětem.

V úterý se terčem útoku kyselinou stala v Birminghamu sedmačtyřicetiletá žena, která utrpěla vážná zranění. Policie vyzvala případné svědky, aby se přihlásili. Útočník přijel zřejmě na mopedu či na kole.

V březnu britský soud poslal na deset a půl roku do vězení sedmnáctiletého chlapce, který zaútočil kyselinou na šest lidí. Sedmnáctiletý Derryck John loni v červenci během jediného večera chrstnul kyselinu na hledí přileb šesti lidí. Snažil se své oběti oslepit, aby jim mohl ukrást jejich motorky. Ve dvou případech se mu napadené podařilo oloupit. John ke svým obětem přijížděl spolu s další osobou na mopedu, dopadnout se ho podařilo díky záběrům z kamer na čerpací stanci, kde si zvedl hledí přilby. Řidiče mopedu se ale policistům vypátrat nepodařilo.

Kdyby se John nepřiznal a kdyby jej soud soudil jako dospělého, dostal by mladík podle soudce trest nikoliv deset a půl, ale 22 let za mřížemi.