Britské tajné služby vystopovaly novičok do města Šichany. Rusové ho vyráběli v tajných laboratořích

Britské tajné služby určily, že nervová látka novičok použitá k otravě bývalého ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dcery byla vyrobena v armádních laboratořích v ruském uzavřeném městě Šichany. Dnes to napsal list The Times s tím, že tuto informaci Britové předali svým spojencům. Rusko opakovaně odmítá, že by za otravou Skripalových stálo.