Britské ultimátum pro Rusko kvůli otravě agenta vypršelo. Londýn zvažuje sankce a vyhoštění diplomatů

Podle britských médií by reakcí mohlo být vykázání ruských diplomatů z Británie či sankce vůči ruským oligarchům. Ruské ministerstvo zahraničí upozornilo, že jakékoli sankce vůči Moskvě nezůstanou bez odpovědi.

Británie vyzvala Rusko, aby do půlnoci z úterý na středu podala vysvětlení, jak se vražedná látka, na jejíž ruský původ poukázali vyšetřovatelé, do Británie dostala. Na britské "ultimátum" reagovalo Rusko prohlášením, že k němu nemá co dodat, pokud nedostane vzorky použité látky.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Neviditelní zabijáci autor: Info.cz

Útok na Skripala a jeho dceru v jihoanglickém Salisbury odsoudily USA, Francie, Německo či NATO.