Britský tisk: Vítězem je Putin. Summit je možná změnou světového řádu

Velkým vítězem pondělního setkání amerického a ruského prezidenta v Helsinkách je Vladimir Putin. V komentáři k setkání ruského prezidenta s Donaldem Trump to dnes napsal britský list The Guardian. Podle listu The Times zanechala cesta šéfa Bílého domu do Evropy nepříjemnou pachuť. Zatímco ke spojencům byl totiž hrubý, k Putinovi se choval servilně. Spojenectví, na kterých byl založen současný světový řád, jsou podle The Times v ohrožení. Také podle internetového deníku The Independent možná na helsinském summitu zazněl startovní výstřel k závodu o demontáž současného světového řádu.

Tisková konference Trumpa a Putina byla podle The Guardian plná úsměvů. „Putin dokonce Trumpovi dal fotbalový míč... Americký prezident dal ale ruskému vůdci daleko větší dárek,“ napsal britský list. Témata jako Ukrajina, ruské vměšování do amerických voleb, kybernetické útoky či útok na Skripalovy v jihoanglickém Salisbury, které dosud komplikovaly americko-ruské vztahy, hrály při jednání jen podružnou roli. Ruský prezident se tak podle listu stal „velkým vítězem“ summitu, neboť se do Moskvy ve sporných otázkách vrací pod daleko menším tlakem než kdy dřív.

Pokud je Putin velkým vítězem, jednou z poražených je podle The Guardianu i britská premiérka Theresa Mayová, se kterou se Trump setkal krátce před summitem v Helsinkách. „Útok novičokem v Salisbury nehrál v Helsinkách prakticky žádnou roli,“ poznamenal britský list s odkazem na březnovou otravu bývalého ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije na jihu Anglie.

„O tom, na čem se Donald Trump a Vladimir Putin dohodli v dvouhodinovém soukromém rozhovoru, nevíme nic. Chvála, jakou Trump pěl na bývalého agenta KGB na veřejnosti, byla ale dostatečně ohromující,“ napsal v komentáři The Financial Times.

„Byla to cesta, na které si Donald Trump vzal do parády německou kancléřku (Angelu Merkelovou), pomluvil vyjednávací strategii (britské premiérky) Theresy Mayové a královnu (Alžbětu II.) nechal čekat na slunci,“ napsal v komentáři k cestě amerického prezidenta na summit NATO v Bruselu, návštěvě Británie a setkání s ruským prezidentem Putinem britský list The Times.

„Mlčení Trumpa k Ukrajině bylo ostudné. Asi nejvíce znepokojivé ale byla neochota amerického prezidenta bránit svou vlastní zemi, když byl dotázán, zda si myslí, že se Rusko vměšovalo do amerických voleb. Je těžko představitelné, že by byť jediný z jeho předchůdců zastával tak proruskou politiku,“ dodal The Times, podle kterého zanechal summit v Helsinkách nepříjemnou pachuť, „jejímž cílem je iritovat Západ“. „Zatímco byl Trump hrubý ke svým spojencům v Evropě, choval se k Putinovi servilně. Je jasné, že spojenectví, na kterých byl založen současný světový řád, jsou v ohrožení,“ dodaly The Times.

„V diplomatické hře mezi zkušeným a bojem zoceleným šachovým mistrem a mužem bez schopnosti soustředit se na šachy může být jen jediný vítěz,“ napsal v komentáři internetový list The Independent. „Není třeba být příliš melodramatický, ale člověk se musí ptát, zda tento summit nebyl startovním výstřelem k závodu o demontáž světového řádu posledních sedmi desítek let,“ dodal.