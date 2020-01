Brutální politika v Hongkongu teď prohraje Číně důležité volby na Tchaj-wanu | info.cz

Až do poloviny června minulého roku nic nenasvědčovalo tomu, že by současná prezidentka Tchaj-wanu Cchaj Jing-wen (63), která je poměrně kritická k Číně, mohla svůj mandát 11. ledna lehce obhájit. Peking přitom považuje Tchaj-wan za součást velké jednotné Číny, i když dnes je ostrov v podstatě nezávislý. Také zde by chtěla čínská komunistická moc v budoucnosti uplatnit při sjednocení strategii „jedna země, dva systémy“. Ovšem po opakované nebývalé policejní brutalitě proti demonstrantům v Hongkongu, kteří volají po svobodě a demokracii, tchajwanští voliči prudce změnili názor. Podle posledních průzkumů by mohla prezidentka Cchaj vyhrát zcela suverénně. Její preference dosahují v posledních týdnech až k 55 procentům.

Jak se Čína plete Ještě v listopadu 2018 utrpěla vládnoucí Demokratická pokroková strana (DPP), která odmítá politické sbližování s pevninskou Čínou a jejíž představitelkou je právě prezidentka Cchaj Jing-wen, fatální porážku v regionálních volbách. Přišla mimo jiné o post starosty ve významném přístavním městě Kao-siung, které bylo její baštou a kde vládla po dvě desetiletí. To mělo podle politologů a analytiků věštit i možný úspěch opoziční Národní strany (Kuomintang) v nastávajícím prezidentském hlasování. Kandidátem Kuomintangu na prezidenta byl proto nominován populární kaosiungský starosta Chan Kchuo-jü (62), který je poměrně vstřícný k Číně a chce s ní udržovat co nejužší styky. Byl kvůli tomu v březnu 2019 i na návštěvě komunistického souseda a dostalo se mu vřelého přijetí. Jeho odhadované preference pro prezidentské volby se před sedmi měsíci blížily k 50 procentům. Ovšem pak přišla policejní brutalita a politický chaos v Hongkongu a šance Chana se rychle rozplynuly.

Místo očekávané diskuse o ekonomických a sociálních otázkách se v prezidentské kampani začal řešit více Hongkong a vztahy s Čínou. Pročínský kandidát Chan Kchuo-jü začal podle vlivem neudržitelné situace v Hongkongu brzdit a za jedno z témat si zvolil obhajobu svobody a demokracie. Jenže už bylo pozdě. Prezidentka Chaj zvolila mezitím hodně agresivní tón a mnohokrát opakovala slogan „Dnes v Hong Kongu, zítra na Tchaj-wanu“. Upozorňovala tím na čínské manipulace a násilí páchané na demonstrantech v Hongkongu. Naštvala ještě více Peking, ale u domácích voličů zabodovala.

