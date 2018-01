Bude mít Bulharsko euro dřív než my? Udělalo značný pokrok, vzkazuje Juncker

Bulharsko, které chce přijmout společnou evropskou měnu euro, udělalo v procesu sbližování své ekonomiky s eurozónou značný pokrok, dost práce má ale stále před sebou. Prohlásil to dnes předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Ten v Sofii ocenil stav veřejných financí této balkánské země a řekl, že všem zemím, které splní daná konvergenční kritéria, by mělo být umožněno přijmout euro.

„Neřekl jsem, že Bulharsko bude automaticky dalším členem eurozóny, tato země ale jde správným směrem," řekl s tím, že nezaměstnanost klesá a rozpočtová situace je solidní. „Takže pokud jde o konvergenci, nastal zde skutečný pokrok," uvedl šéf EK. Dodal přitom, že Bulharsko ještě neudělalo dost a že "naši bulharští přátelé si toho jsou vědomi".

Bulharský ministr financí Vladislav Goranov ve čtvrtek prohlásil, že země se zapojí do evropského mechanismu směnných kurzů ERM-2 do letošního června. Měna země, která chce vstoupit do eurozóny a zavést euro, musí v režimu ERM-2 strávit alespoň dva roky.