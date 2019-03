Bude mít Slovensko prezidentku? Z Čaputové je po Mistríkově odstoupení černý kůň voleb

Slovenský prezidentský souboj získal novou dynamiku. Jeden z dosavadních favoritů Robert Mistrík z klání odstoupil. Rozhodl se podpořit svoji dosavadní soupeřku Zuzanu Čaputovou. Co se v úterý na Slovensku odehrálo a jak to ovlivní zbytek kampaně? Přinášíme odpovědi na klíčové otázky.

Kdo je Zuzana Čaputová?

Právnička, občanská aktivistka a místopředsedkyně neparlamentní strany Progresivní Slovensko se v kariéře profilovala jako obhájkyně právního státu. Věnovala se i ekologických aktivitám. Za boj proti skládce v obci Pezinok, kde bydlí, získala Goldmanovu cenu. Zároveň tvrdí, že se v této kauze střetla s lidmi z vládní strany Směr a podnikatelem Marianem Kočnerem, kterého média spojují s vraždou novináře Jána Kuciaka.

Ochranu životního prostředí a právní stát akcentuje i v prezidentském programu. Vystupuje prozápadně a hájí například sankce proti Rusku zavedené kvůli anexi Krymu a válce na východní Ukrajině.

Na prezidentku kandiduje bez předchozí velké politické zkušenosti. Do politiky vstoupila až v roce 2017, kdy se přidala ke vznikající straně Progresivní Slovensko, která je svým směřováním liberální a středolevicová. Čaputová je kritičkou současné slovenské vlády a někdejšího premiéra Roberta Fica. Po Mistríkově odstoupení ji podpořil prezident Andrej Kiska i představitelé opozičních politických stran.

Proč se Mistrík vzdal?

Mistrík odstoupením splnil dohodu, kterou spolu s Čaputovou měli. Oba oslovovali podobné voličské skupiny, tedy spíše sympatizanty současné hlavy státu Andreje Kisky.

Hrozilo, že by do druhého kola nemusel postoupit ani jeden z nich. Čaputová i Mistrík se v lednu domluvili, že kandidát, který bude mít v průzkumech menší šance na postup, z boje odejde, aby nedošlo k finálovému duelu mezi Marošem Šefčovičem, za nímž stojí Ficův Směr, a kontroverzním soudcem Štefanem Harabinem.

Jak se nyní změní dynamika voleb?

Ještě před měsícem byla Čaputová pod tlakem, aby z boje odstoupila v Mistríkův prospěch. Neučinila tak, a to navzdory faktu, že v průzkumech byla vždy za Mistríkem. Postupně ale náskok stahovala, naopak Mistrík se nedokázal příliš vyhranit a zaujmout voliče, kvůli němuž ztrácel pozici favorita na úkor Šefčoviče.

V úterý vydané šetření agentury Median tendenci potvrdilo. Čaputová během posledních 14 dnů získala nové podporovatele a stala se největší favoritkou prvního kola. Podle Medianu by ji volilo 23,5 procenta Slováků, druhého Šefčoviče 20,5 a Mistríka jen 15.

Mistríkovým odstoupením je de facto ze hry Štefan Harabin. Podpora soudce stagnuje kolem 12 procent. Median, jenž použil odlišnou metodiku než slovenské agentury, mu přisoudil jen 10,5 procenta. Harabin je nyní v kleštích. Mohl by zkusit oslovit radikálněji smýšlející voliče Směru. Spíše se ale dá očekávat, že tito lidé budou držet stranickou linii a podpoří Šefčoviče, který má větší šance na úspěch v prvním i ve druhém kole.

Aby se Šefčovičovi vyrovnal, musel by Harabin získat prakticky všechny příznivce neofašisty Mariana Kotleby. Jenže Kotlebovci se proti Harabinovi v poslední době začali naopak výrazněji vymezovat. Ještě méně pravděpodobné je, že by Kotleba odstoupil. Prezidentské volby jsou pro něj a jeho stranu především přípravou před volbami do Evropského parlamentu a těmi parlamentními, které Slovensko čekají za rok.

Pokud se nestane nic neočekávaného, míří Slovensko k finálovému duelu mezi Čaputovou a Šefčovičem. Když Čaputová dokáže oslovit všechny voliče Mistríka, získá v prvním kole mezi 35 až 40 procenty hlasů. Není tak zatím příliš reálné, že by se vyhnula druhému kolu a stala se prezidentkou již v prvním. Do voleb ale zbývá ještě více než 14 dní a Čaputová může mobilizovat některé další nerozhodnuté Slováky.

Má Čaputová ve druhém kole šanci?

Průzkumy naznačují, že duel s Šefčovičem bude vyrovnaný. Jediné šetření, které zatím zkoumalo potenciální šance ve druhém kole, provedla agentura AKO v polovině února. Lépe z něj vyšel Mistrík, jenž by mezi rozhodnutými Šefčoviče porazil, Čaputová nikoli. Nutno ale podotknout, že tehdy měla u stejné agentury méně procent než Mistrík, zatímco nyní u Medianu vedla i nad Šefčovičem.

Zisk Čaputové bude závislý na tom, zda dokáže přesvědčit voliče, že prezidentské volby jsou referendem o Robertu Ficovi. Šefčovič je zkušenější, má za sebou úspěšné působení v Evropské komisi a sází na svoji kompetentnost a kontakty v zahraničí. Limituje jej ale spojenectví s Ficem. Čaputová se proti tomu profiluje jako kandidátka lidí, kteří s Ficem a praktikami strany Směr, o nichž se začalo hlasitě mluvit po loňské vraždě novináře Jána Kuciaka, nesouhlasí.

U části voličů ale může narazit se svými liberálními postoji. Podporuje například adopce dětí homosexuálními páry. Slovenská společnost je přitom konzervativnější než ta česká. Kvůli tomu není ani jisté, kolik voličů nebude Čaputovou volit jen proto, že je žena.

Čaputová na úterní tiskové konferenci prohlásila, že se bude snažit oslovit i tradicionalisty, kteří zatím spíše tíhli k Mistríkovi a menšinově také k Františku Mikloškovi. Průzkum AKO ukázal, že v souboji Čaputová vs. Šefčovič by zhruba 16 procent Mistríkových příznivců raději hlasovalo pro Šefčoviče. V případě Mikloška to byla více než pětina.