Budou lítat biče i na fotbalovém šampionátu v Rusku? Pořádek mají zajistit prokremelští kozáci

Během sobotní razie proti nepovoleným demonstracím namířených proti prezidentu Vladimiru Putinovi bylo jen v Moskvě pozatýkáno víc než 700 lidí včetně opozičního předáka Alexeje Navalného. Nebývale brutálního zásahu, při kterém byl kromě obušků použit také slzný plyn, se však podle očitých svědků účastnili také kozáci vybavení biči.

Prokremelští bojovníci s tradičními kožešinovými klobouky však mají hlídat ulice hlavního města také během blížící se fotbalového mistrovství světa, které odstartuje 14. června a potrvá až do poloviny července.

Cossack troops will "ensure public safety" at #WorldCup2018.



They're the ones who used leather whips to attack protesters at an opposition rally in Moscow at the weekend...

https://t.co/zcBftWqe86 pic.twitter.com/bmoxmnWGXc