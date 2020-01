Budoucí rakouská ministryně spravedlnosti za Zelené má problém kvůli Hitlerově pozdravu | info.cz

Sotva se v Evropě „rozkřiklo“, že novou ministryní spravedlnosti Rakouska se stane původně bosenská uprchlice Alma Zadičová, už čekají ministryni první potíže. Nacionalistická strana Svobodných (FPÖ) žádá prezidenta, aby Zadičovou do vlády nejmenoval. Byla totiž nepravomocně odsouzena za to, že jednoho člověka údajně neprávem označila za hajlujícího nacistu.

Svobodní vyčítají prezidentovi Alexandru van der Bellenovi (nominován za Zelené), že zatímco dříve dělal obstrukce se jmenováním některých členů FPÖ do vládních funkcí, u „zelené Bosňanky“ Zadičové mu nevadí ani její nepravomocné odsouzení. Zadičová byla totiž loni v listopadu skutečně soudem první instance odsouzena pro pomluvu. A dostala (zatím nepravomocně) pokutu 700 eur (18 000 korun). Přesto má vést resort spravedlnosti v nové koaliční vládě lidovců a Zelených.

„Dokážu pochopit sympatie Van der Bellena k jeho přátelům ze zelených stran. Při rozhodování s tak širokým dosahem pro republiku ale musí jít osobní postoje stranou a rozhodovat se musí podle přísně objektivních kritérií,“ napsal v tiskovém prohlášení generální sekretář FPÖ Christian Hafenecker. Podle něj by neměla být ministryní spravedlnosti žena, která má sama problém se zákonem.

Rakouští Zelení, kteří pětatřicetiletou Zadičovou do funkce jmenovali, se ale hájí tím, že se politička proti rozsudku odvolala a její odsouzení není pravomocné. Navíc v případě zmiňovaných 700 euro nejde o pokutu, nýbrž o odškodné, které má ministryně zaplatit. A komu? Členovi jednoho z takzvaných „buršáckých“ spolků, tedy organizace, jejíž deklarovaným cílem je láska k němectví a všemu německému. Zadičová na svém twitterovém účtu sdílela fotografii, na níž se tento „buršák“ vyklání z okna a zdraví nacistickým pozdravem účastníky takzvaných „čtvrtečních demonstrací“ ve Vídni, svolávaných na protest proti údajně xenofobní politice minulé vlády FPÖ a lidovců.

„Žádná tolerance vůči neonacistům, fašistům a rasistům,“ napsala Zadičová pod sdílenou fotografií „hajlucího“ buršáka, která běžně kolovala po internetu. Jenže muž z fotografie si to nenechal líbit. Zadičovou zažaloval u soudu, protože údajně nehajloval, ale pouze zdviženou pravicí mával přátelům. Soudce jeho výkladu uvěřil a političku odsoudil za pomluvu k zaplacení odškodného 700 eur. Odvolací soud, na který se Zadičová obrátila, ještě nerozhodl.

Nepravomocné odsouzení však není jediným problémem budoucí rakouské ministryně spravedlnosti. Poté, co Zelení rodilou Bosňanku na tento post jmenovali, se na sociálních sítích doslova roztrhl pytel s nenávistnými komentáři, odkazujícími na zahraniční původ a víru Zadičové, sdílených zejména Svobodnými. „Muslimská kriminálnice bude ministryní spravedlnosti. Tak to nás brzy čeká právo šaría,“ stojí například v příspěvku, který kromě mnoha jiných sdílel předseda tyrolské FPÖ Markus Abwerzger.

Zadičová přitom uvedla, že je bez vyznání a nepraktikuje žádnou víru. Do Rakouska uprchla s rodiči jako desetiletá před válkou v Bosně v roce 1994. Po ukončení základní a střední školy vystudovala práva ve Vídni a na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. Poté získávala zkušenosti jako stážistka při Mezinárodním soudním tribunálu v Haagu a několik let pracovala v renomované londýnské advokátní kanceláři Freshfields Bruckhaus Deringer.

I někteří rakouští komentátoři se diví, proč rakouské ultrapravici Zadičová tak vadí. „Právě Alma Zadičová je totiž ukázkovým příkladem úspěšné integrace, po které FPÖ tolik volá. Ona není jen integrovaná, ona je dokonale asimilovaná,“ řekl INFO.CZ komentátor lineckého deníku Neues Volksblatt Manfred Maurer.