Byl nejhlasitějším zastáncem brexitu, teď Farage vyzývá k novému referendu. Jak by dopadlo?

Pokud by se ve Spojeném království konalo druhé referendum o vystoupení země z evropské osmadvacítky, k brexitu by pravděpodobně nedošlo. Poukázal na to průzkum, který si nechal zpracovat britský deník Daily Mirror. Novináři si jej nechali zpracovat v reakci na slova harcovníka za odchod Britů z EU Nigela Farage. Ten před několika dny prohlásil, že by se mu myšlenka opakovaného referenda zamlouvala, protože by v něm tábor zastánců britského setrvání v EU utrpěl citelnější porážku než v roce 2016.

„Možná, opravdu možná,“ prohlásil bývalý předseda protievropské Strany nezávislosti Spojeného království (UKIP) Nigel Farage. „Pohrávám si s myšlenkou, že bychom měli mít druhé referendum o členství v EU,“ pokračoval v televizním rozhovoru na stanici Channel Five. Politik a výrazná tvář kampaně za odchod Velké Británie z EU je totiž přesvědčen, že pokud by Britové dostali novou možnost hlasovat, podpora pro brexit by byla mnohem větší než v červnu roku 2016, kdy proběhlo první referendum. Tehdy se pro odchod z unie rozhodlo 52 % lidí.

Na to, že jsou odhady Nigela Farage pravděpodobně vzdáleny realitě, poukázal britský deník Daily Mirror. Ten si v reakci na Farageovy úvahy nechal zpracovat průzkum, z něhož vyplynulo, že Britové nejsou myšlenkou vypsat druhé referendum nadšení. Pokud by k němu ale opravdu došlo, výsledek by byl tentokrát zcela jiný – 51 procent oslovených lidí by hlasovalo pro setrvání země v EU, 43 procent by se vyslovilo pro brexit a šest procent by se nedokázalo rozhodnout.

Důvodem, proč jsou Britové nervózní, může být například to, že se jednání mezi britskou vládou a zástupci EU nepříjemně dlouho vlečou a jsou komplikovaná a nepřehledná. V prosinci Británie a Evropská unie uzavřely teprve první fázi jednání, kdy se dohodly na tom, jak bude rámcově vypadat smlouva o vystoupení Británie z bloku. Na konci března by měla pokračovat další kola, která se budou soustředit na podobu budoucích vztahů.

Kritizovaný je také přístup premiérky Theresy Mayové, jejíž pozice oslabila po volebním debaklu v předčasných parlamentních volbách na jaře loňského roku. Její Konzervativní strana v nich tehdy ztratila většinu. Naposledy média rozebírala snahu premiérky efektivněji přeskupit kabinet. Označila ji však za bezzubou a zmatečnou.

Lidé jsou brexitem zaskočeni dále i proto, že se obávají, jaký bude mít dopad na ekonomiku země a obchod.

Po vypsání „opravného“ referenda volali v minulosti hlavně zastánci britského členství v EU mezi tamními politiky. Podle nich by Britové nyní měli mnohem více relevantních informací a dostatek času se rozmyslet. Nedávno na to upozornil i bývalý britský premiér Tony Blair. Brity varoval, že se krátí čas na možné zvrácení rozhodnutí. Británie vystoupí z EU k březnu 2019.