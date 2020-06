Být matkou vychází údajně ženy draho. Němci to chtějí změnit | info.cz

O tom, že ženy berou za stejnou práci leckdy méně peněz než muži, už se popsaly stohy papíru a civilizované státy vydaly miliony na to, aby pomocí různých projektů tuto diskriminaci odstranily. V pondělí zveřejněná studie německé Bertelsmannovy nadace ale staví předpoklad o platové nerovnosti pohlaví trochu na hlavu. Z jejích závěrů totiž vyplývá, že když se porovná, kolik peněz si za celý život vydělá muž a bezdětná žena, jsou už dnes obě částky velmi podobné. A nejde tedy v pravém smyslu o diskriminaci kvůli pohlaví. Podle studie si například bezdětná žena, narozená v západním Německu v roce 1982, vydělá do šedesátého roku věku v průměru 1,3 milionu euro, což je jen o 200 000 euro méně než muž.

Něco úplně jiného se ale ukazuje, když se v této statistice zohlední mateřství. Bertelsmannova nadace údajně vůbec poprvé porovnala vliv rodičovství na dlouhodobý příjem a dospěla k následujícímu závěru. „Matky stejného věku s jedním dítětem ztrácejí ve srovnání s bezdětnými ženami v průměru 43 % příjmu, druhé dítě zvyšuje propast na 54 % a třetí pak až na 68 %,“ vyplývá údajně ze závěrů studie. Jinými slovy: trojnásobná matka si v průměru vydělá za život až o dvě třetiny méně než její kolegyně, která si žádné děti nepořídila.

U mužů tahle premisa neplatí. Právě naopak. Muži s dětmi si údajně vydělají za život až o 20 % více než bezdětní příslušníci mužského pohlaví. To podle autorů studie ukazuje na jediné. „Navzdory představě o tom, že se dělba práce v partnerství změnila, stále dominuje model mužského živitele a ženského přivýdělku,“ píše se ve studii.

Platová nerovnost se údajně neustále prohlubuje. Zatímco bezdětné ženy dohánějí ve výši výdělků rychle své mužské kolegy, výdělek žen s dětmi je oproti bezdětným stále nižší. „Tyto ženy často pracují na částečný úvazek, vzdávají se kariéry ve prospěch svých rodin, což se také odráží v nižších nárocích na důchod,“ píší Manuela Barišićová a Valentina Sara Consigliová, odbornice na výzkum pracovního trhu Bertelsmannovy nadace.

Matky a koronavirová krize

Studie se objevila v několika významných německých denících a obecně získala velkou mediální pozornost. A to nejen kvůli tomu, že údajně změnila letitý pohled na hlavní příčiny platové nerovnosti mezi pohlavími. Autoři studie se totiž zároveň obávají, že díky koronavirové krizi na tom budou matky z hlediska financí ještě mnohem hůře než dnes. Ve větší míře než bezdětných žen se jich totiž dotýká a ještě dotkne zkrácená pracovní doba stejně jako fakt, že pandemie zvlášť zasáhla obory, v nichž jsou nadměrně zastoupeny ženy. Matky také nesou hlavní břemeno v případě uzavření škol a mateřských školek.

A řešení této údajné diskriminace? „Dobré celodenní školy a lepší rovnováha mezi pracovním a soukromým životem jsou stejně důležité jako reforma rozdělování manželských rolí a regulace minimální mzdy,“ tvrdí Barišićová. Kromě toho by měly být ženy podle ní lépe placeny za práci, která je klasifikována jako systémově důležitá, tedy například právě v sociálních službách. I když to z českého pohledu tak nemusí vypadat, výsledky podobných studií mohou v Německu ovlivnit politiku a opravdu vést k systémovým změnám.

Stát nemusí řídit všechno

A to i přesto, že někteří čeští odborníci nesouhlasí jak se závěry studie, tak s deklarovanou snahou promítnout tyto výsledky do běžného života. „Nepřijde mi v dnešní době pravděpodobné, aby si žena se třemi dětmi vydělala za život v průměru o 70 % méně peněz než žena se stejným vzděláním, ale bezdětná,“ uvedla pro INFO.CZ Hana Konečná, psycholožka ze Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity a matka čtyř dětí. Podle ní dnes existuje řada povolání, v nichž se mohou matky realizovat i s dětmi. Navíc, a to je údajně důležité, autoři studie úplně opomněli fakt, že děti zpravidla přicházejí na svět ve vztahu mezi mužem a ženou.

A tedy příjem v rodině není příjmem zvlášť ženy a zvlášť muže, ale příjmem (alespoň by to tak mělo být) společným. To se také mimo jiné zohledňuje i při případném rozvodu. Zdaleka ne všechny ženy (stejně jako muži) jsou nespokojeny s tím, že partner (partnerka) vydělává víc než ony, nebo se víc věnuje práci v zaměstnání než doma.

Podobné je to podle Konečné s takzvanou pracovní kariérou. Pokud se žena s mužem dohodne na tom, že to bude on, kdo převezme více domácích povinností, zatímco partnerka bude více času v zaměstnání, měla by být taková dohoda výlučně záležitostí partnerů. „Pokud se do této dohody násilím vlamuje stát, pak někdo vlastně upírá lidem právo, aby se domluvili,“ míní Konečná.

Na tom, že partnerství funguje tak, že si partneři dobrovolně rozdělí role při vydělávání peněz, péči o děti a domácnost, není údajně nic špatného, ani diskriminačního. „Naopak. Takové vztahy odjakživa fungují lépe, než když každý partner dělá to, na co má právě čas,“ říká Konečná. Závěry podobných studií, jako je ta od Bertelsmannovy nadace, ale mohou podle ní vést k tomu, že i lidé, kteří jsou s rozdělením rolí v rodině naprosto spokojeni, budou tlačeni do situace, aby se dohodli jinak, podle státu spravedlivěji.