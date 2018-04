Bývalý americký velvyslanec v Praze: Současnost je nebezpečnější než studená válka

Luers se svojí manželkou Wendy přijeli do Československa na americkou ambasádu v roce 1983. V šedivé Praze vládla tuhá normalizace. Přesto se velvyslanectví stalo místem, kde našli útočiště nejen Američané, ale také čeští disidenti.

Právě na schůzky s lidmi kolem Václava Havla vzpomíná Luers dodnes. Ačkoli už v diplomacii nepracuje, jezdí se ženou do Česka stále často. Wendy to spočítala na více jak sedmdesát návštěv. Prahu si oblíbili a mají tu dlouholeté známé.

Značnou část kariéry prožil Luers za studené války. „Byla to doba, kterou definovalo skutečné riziko jaderného konfliktu. Lidé se toho opravdu obávali. Konfrontace velmocí jsme viděli na celém světě – ve Vientamu, v Koreji. To definovalo globální strategii studené války. Pro Sovětský svaz neexistovaly remízy. Pokud prohráli, druhá strana vyhrála,“ vzpomíná.

Čím dál častěji se přitom začíná mluvit o příchodu jakési obdoby studené války. Naposledy v souvislosti s otravou někdejšího dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery. Incident spustil diplomatickou přestřelku mezi západními státy, které se rozhodly v odvetě vyhostit několik ruských diplomatů, a Moskvou. Ta za útok naopak viní Západ včetně Česka.

Luers si nemyslí, že lze obě situace porovnávat, jelikož jednotlivé éry vychází ze zcela jiných předpokladů. Že se dnes nechrastí jadernými zbraněmi však podle něj není důvodem ke klidu.

„Ve skutečnosti je to mnohem nebezpečnější. Máte Rusko, které hraje roli v podrývání demokracie a je velice efektivní. Kybernetická válka, ať už je to cokoli, neznamená nezbytně zkázu světa, ale mohla by. Špatné zvládnutí situace může být ve svých důsledcích potenciálně horší než studená válka,“ domnívá se Luers.

Podle někdejšího diplomata je nyní důležité, aby se americká a ruská vláda snažily tlumit problémy, které mezi sebou mají. „Rusko je rozhodnuto podrývat demokracii v Evropě a USA. A daří se mu to. Situace je nyní tak špatná, protože vztah prezidenta Donalda Trumpa a Vladimira Putina, který nikdo nemůže pochopit, nám znesnadňuje přemýšlet o tom tímto způsobem,“ tvrdí.

Kromě Ruska se podle Luersových musí Západ obávat také dalších věcí. Jednou z nich je expanze Číny, která se soustředí na vývoz své kultury. Prostřednictvím center a studentských výměn tak získává pozici v zahraničí.

Nebezpečím pro demokracii je i rozdělení společnosti. Luersová vidí příčinu v postupném ubývání pracovních míst ve výrobě a nastupující robotizaci, která části společnosti bere víru v americký sen, že se děti budou mít lépe než jejich rodiče.

„Rozdělení společnosti je velice hluboké. Myslím, že je to tak dramatické, jak nebylo od občanské války. Není to samozřejmě o zabíjení lidí, je to jiný typ štěpení, který ohrožuje náš politický systém,“ konstatuje její manžel.

William a Wendy Luersovi vystoupili v Praze v rámci programu Amerického centra ke sto letům česko-amerických vztahů. Ty jsou podle nich stále na dobré úrovni, čehož důkazem je také finanční podpora, která jde z amerického rozpočtu na podobné vzpomínkové akce.