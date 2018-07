Bývalý katalánský premiér Puigdemont se vrátí do Belgie

Bývalý katalánský premiér Carles Puigdemont, o jehož vydání z Německa do Španělska usiloval Madrid, se o víkendu vrátí do Belgie, kam se po útěku z vlasti uchýlil. Dnes to politik oznámil na tiskové konferenci v Berlíně, napsala agentura DPA. Puigdemont ve Španělsku čelí obvinění ze vzpoury kvůli snaze odtrhnout autonomní region od království.

Puigdemont byl letos v březnu na základě španělské žádosti zatčen v Německu, když se vracel do Belgie z konference ve Finsku. Německý soud ale umožnil vydat Puigdemonta do Španělska jen za zpronevěru veřejných peněz, ale nikoli za vzpouru. V reakci na to soudce španělského nejvyššího soudu Pablo Llarena zrušil eurozatykače na uprchlé katalánské politiky včetně Puigdemonta, které dříve sám vydal. Chtěl se tak vyhnout situaci, že by Puigdemont dostal trest několik let vězení za zpronevěru, ale členové jeho bývalé vlády by mohli být odsouzeni za vzpouru. Za ni hrozí až 30 let, pokud byla ozbrojená. V jejich případě tedy hrozí až 25 let.

Zrušení eurozatykače se týká Puigdemonta, jeho exministrů Antonia Comína, Lluise Puige, Meritxell Serretové, Clary Ponsatíové a separatistické političky Marty Roviraové. Comín, Puig a Serretová jsou v Belgii, Ponsatíová ve Skotsku a Roviraová ve Švýcarsku. Dotyčným sice stále hrozí zatčení ve Španělsku, jinak mohou cestovat, kam chtějí.