Bývalý šéf CIA Pompeo obhajoval v Senátu svou nominaci na ministra zahraničí

Bývalý šéf americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) Mike Pompeo, jehož prezident Donald Trump minulý měsíc nominoval jako ministra zahraničí USA, se chce v nové funkci snažit zachránit jadernou dohodu s Íránem. Pompeo to řekl dnes před zahraničním výborem amerického Senátu. Senátoři musí Pompea v nové funkci potvrdit. Za zhoršení rusko-amerických vztahů, které jsou v poslední době napjaté, může podle Pompea "špatné chování Ruska".

Pompeo senátorům slíbil, že pokud ho schválí do úřadu ministra zahraničí, bude jednou z priorit jaderná dohoda Íránu se světovými mocnostmi. V té se Teherán v roce 2015 zavázal omezit svůj jaderný program výměnou za zrušení protiíránských sankcí. Trump se ale dohodu chystá vypovědět, pokud nebude pozměněna. Pompeo dnes řekl, že změna dohody je v zájmu USA a že se bude snažit tyto změny vyjednat.

Ve vztazích se Severní Koreou má Pompeo zájem vyhnout se konfrontaci a zajistit, aby severokorejský vůdce a celá KLDR nebyli hrozbou pro USA. Trump se má s Kim Čong-unem sejít v květnu či v červnu.

Pompeo dnes rovněž poprvé veřejně přiznal, že byl vyslýchán zvláštním vyšetřovatelem FBI Robertem Mueller, který prověřuje podezření o ruském vměšování do prezidentských voleb v USA. Pompeo ale blíže nespecifikoval, co vyšetřovatelům řekl. Na otázku senátora Marka Rubia, zda si myslí, že Rusko zasahovalo do voleb v roce 2016, Pompeo odpověděl kladně.

Pompeo má v úřadu šéfa americké diplomacie nahradit Rexe Tillersona, jehož Trump odvolal minulý měsíc. Důvodem byly podle Bílého domu odlišné názory Tillersona a prezidenta na různá témata, včetně dohody s Íránem. Před dnešní cestou Pompea do Senátu mu Trump popřál hodně štěstí a napsal na twitteru, že "bude skvělým ministrem zahraničí".

Před budovou Senátu se dnes konala demonstrace, na níž Pompeovi odpůrci vykřikovali hesla jako "Ne Pompeovi" a "Ne válce". Bývalý šéf CIA je totiž považován za politického "jestřába", v minulosti se tvrdě vyjadřoval například vůči Rusku a Írán označil za původce většiny zla na Blízkém východě.