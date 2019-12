Bývalý vicekancléř přihrál Casinos Austria Čechům, Sazka jde z aféry pod Alpami jako vítěz | info.cz

Skandál, který otřásl Rakouskem a týkal se tamního národního klenotu, společnosti Casinos Austria (CASAG), má zajímavý výsledek pro českou Sazku. Poté, co na rakouských politicích ulpělo podezření z korupce, připadne tuzemské firmě většinový podíl v rakouské společnosti. Dalo by se to s nadsázkou označit za výsledek sporu mezi českým miliardářem Karlem Komárkem a jeho podobně movitým rakouským kolegou Johannem Grafem.

Informaci v pondělí potvrdily obě strany zapojené do chystaného obchodu. Rakouská firma Novomatic, kterou vlastní miliardář Johann Graf, se rozhodla odprodat celý svůj podíl v Casinos Austria ve výši 17,2 % dalšímu akcionáři, tedy české Sazce. Skupina miliardáře Karla Komárka už vlastní 38,3 % a stane se tak s největší pravděpodobností majoritním akcionářem obří loterijní společnosti. 33,2 % akcií v ní nyní vlastní Rakousko. Zisku majority ze strany Sazky by mohly teoreticky zabránit jen regulační úřady.

Pikantní na celém obchodu je především fakt, že jeho k němu došlo díky skandálu, která stále otřásá rakouskou politickou scénou. Ex-předseda Svobodné strany Rakouska (FPÖ) a bývalý vicekancléř Heinz Christian Strache čelí podezření, že spolu s některými dalšími politiky „nečestně“ a zřejmě i za úplatu hájil zájmy Novomatiku právě proti zájmům Sazky.

Rakouští politici se podle policejního obvinění měli s Novomatikem dohodnout, že společně prosadí do představenstva Casinos Austria vídeňského zastupitele za FPÖ Petera Sidla, který nemá pro podobnou funkci vůbec potřebnou kvalifikaci ani praxi. Novomatic za to údajně dostal příslib udělení státní licence pro provozování internetových sázek, na které má nyní v Rakousku monopol pouze dceřiná firma Casinos Austria „Lotterien“. To by ale poškozovalo zájmy dalších akcionářů Casinos Austria, tedy Sazky a rakouského státu.

Sazka se po zveřejnění obvinění zcela pochopitelně ozvala. Její šéf Robert Chvátal v deníku Der Standard doslova prohlásil: „Byli jsme šokováni!“. Nešlo totiž zdaleka jen o příslib licence Novomatiku. Policie podezírá politiky z FPÖ a některé státní úředníky z toho, že firmě „rakouského oligarchy“ šli tzv. na ruku ještě v mnoha jiných případech a Sazku i Rakousko tak mohli poškodit. Například H.C. Strache říká na známé tajně pořízené nahrávce: „Novomatic platí všechno“. Otázkou jen zůstává, jakou protislužbu za to jednotliví aktéři dostávali.

Skandál kolem propojením politiky a byznysu není v Rakousku ničím úplně výjimečným. Právě naopak. Podobné kauzy jsou tam do určité míry fenoménem, zesilujícím právě v dobách, kdy se do vlády dostane ultrapravice. Bylo to tak za bývalého předsedy FPÖ Jörga Haidera i za jeho nástupce Stracheho. Haider zemřel při autonehodě a prakticky nikdo nebyl za tyto případy potrestán.

Jeden příklad za všechny: proces s bývalým rakouským ministrem financí za FPÖ Karlem Heinzem Grasserem, obviněným ze zpronevěry při prodeji státních bytů, není ani po 13 letech u konce. Jenže tentokrát je všechno trochu jiné díky zapojení české Sazky, která se do „loterijního“ skandálu jako poškozený nechtěně zapletla. Co s tím? To byla najednou situace, se kterou si dlouho fungující rakouský „systém“, založený na přesunu peněz ze státních či polostátních firem do politiky, nevěděl rady.

Sazka postupně dosáhla toho, že byl z představenstva Casinos Austria odvolán Petr Sidlo, kolem jehož angažmá se případ točí, a žádala i další změny. Bylo by z jejího pohledu poněkud podivné, kdyby o chodu firmy dál spolurozhodovali ti, kteří podle policejního obvinění poškozovali záměrně její zájmy. Na stole by pak mohla být i arbitráž vůči Rakousku za maření zahraniční investice.

Teď tedy přichází další kapitola tohoto příběhu – zpráva, že Sazka kupuje od Novomatiku podíl v Casinos Austria a stane se v této historicky významné a tradiční rakouské firmě s účastí státu většinovým podílníkem. A stát, alespoň na základě mlčení politiků, proti tomu nic nemá. Je to vlastně logické vyústění celé aféry. Dovede si snad někdo představit, že by stát v Casinos Austria nadále spolupracoval s firmou, jejíž zástupci jsou obviněni z uplácení politiků?

Sazka může být nakonec spokojená. Nebýt obřího politického skandálu v Rakousku (nejen kvůli loteriím), zřejmě by nikdy většinový podíl v Casinos Austria nezískala. A nejen to. Podle neoficiálních informací z Rakouska se Sazka a Novomatic dohodly, že na základě uzavřeného transakce ukončí všechny soudní spory i arbitráže, které proti sobě dosud vedly. Obchod prostě nakonec vždycky zvítězí.

Sazka za něj paradoxně „vděčí“ především H.C. Strachemu, tedy politikovi, kterého – pokud se obvinění prokáže – přímo či nepřímo „platil“ její konkurent. Co víc si přát? Politik, který celou svou kariéru postavil na deklarované snaze hájit zájmy Rakušanů proti všemu cizímu, nakonec lví měrou nechtěně přispěl k tomu, že rakouskou loterijní společnost se státní účastí ovládli „cizáci z Východu“, jak o Sazce někdy bylo referováno. Komu tento rakouský příběh připomíná alespoň částečně české reálie, jde o podobnost čistě náhodnou.