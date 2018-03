Bývalý záchranář pomohl v Alpách uprchlici, která rodila. Hrozí mu za to přísný trest

Francie řeší další případ pomoci migrantům, kteří nelegálně překračují hranice s Itálií. Tento týden hraniční policie zadržela dobrovolníka, který vezl do porodnice ženu v osmém měsíci těhotenství. Našel ji s manželem a dalšími dvěma dětmi ve sněhu u silnice nedaleko Briançonu.

Benoît Ducos je bývalý horský záchranář z francouzských Alp, dnes dobrovolník, který po nocích vyráží na vlastní pěst do terénu a hledá případné zbloudilé skupiny migrantů, co přicházejí od hranic s Itálií. V sobotu v noci narazil na skupinu šesti lidí, mezi nimiž byla i těhotná žena z Nigérie. Rozhodl se odvézt ji i s rodinou do porodnice.

Nastávající matka začala mít během jízdy velké bolesti. Kolem desáté hodiny večer výpravu zadržela hraniční kontrola, která podle Ducosova svědectví trvala zbytečně dlouho. „Vytáčeli se a dlouhosáhle zjišťovali, jestli je potřeba zavolat hasiče. Ti nakonec přijeli asi hodinu od začátku kontroly. Mělo to proběhnout mnohem rychleji, jen tak tak jsme se vyhnuli vážné tragédii,“ říká v prohlášení rozeslaném do médií. Prefektura se brání a ve vyjádření na twitteru uvádí, že akce proběhla mnohem rychleji a policie postupovala standarně.

Hasiči nakonec matku převezli do nemocnice, kde v noci porodila zdravého chlapce. Ostatní členové posádky byli tou dobou na policejní stanici, Ducos se také musí ve středu dostavit k výslechu. Hrozí mu obvinění z pomoci nelegálním migrantům.