„Čas spravedlnosti nadešel.“ Maduro dostal silnou zbraň, kterou může zničit vůdce rebelie | info.cz

Jak vyhrocená situace ve Venezuele panuje, ukázalo samotné hlasování. Převládaly v něm emoce a touha pomstít se muži, který od ledna stojí v čele snah svrhnout dvacet let vládnoucí venezuelský socialistický režim.

„Čas spravedlnosti nadešel,“ vykřikovala místopředsedkyně Ústavodárného shromáždění Tania Díazová. Když komora Juana Guaidóa o imunitu skutečně připravila, její členové si stoupli a začali nadšeně slavit. „To je spravedlnost! Lidová spravedlnost!“ radovali se.

Ústavodárné shromáždění o Guaidóovi hlasovalo jen den poté, co k odebrání imunity opozičnímu politikovi vyzval šéf Nejvyššího soudu a spojenec prezidenta Nicoláse Madura Maikel Moreno. Guaidóa viní z porušení zákazu vycestovat ze země během vyšetřování jeho lednového kroku, v němž se prohlásil za dočasného prezidenta. Jako momentálního lídra Venezuely Guaidóa uznalo více než 50 států světa včetně Spojených států, Velké Británie nebo České republiky.

Záminku ke zbavení imunity poskytla Guaidóova únorová cesta po latinskoamerických zemích. Na ní se setkal s některými světovými státníky včetně amerického viceprezidenta Mikea Pence. Guaidóovi tehdy dokonce hrozilo, že se nebude moci vrátit zpět do vlasti. K tomu nakonec nedošlo, režim však porušení zákazu vycestovat využil jinak.

Guaidó měl imunitu jako předseda Národního shromáždění. To dlouhodobě plnilo roli parlamentu. Maduro však před dvěma lety po prohraných volbách oznámil vytvoření zmíněného Ústavodárného shromáždění. V něm zasedli Madurovi spojenci, kteří přebrali moc a možnosti druhé komory ovlivňovat chod země výrazně omezili.

Vládní politici ale během procesu odebírání imunity porušili platné venezuelské předpisy. Ty stanovují, že obviněný zákonodárce musí dostat příležitost k obhajobě před Nejvyšším soudem ještě před hlasováním. Souhlas k tomu vyslovuje Národní shromáždění. Guaidó slyšení před soudem neabsolvoval. Není ale zřejmé, zda režim bude ve vyhrocené situaci a v zemi na pokraji občanského konfliktu brát na procedurální výtky ohledy.

Samotné odebrání imunity ještě neznamená, že Guaidó půjde za mříže. Před takovým postupem Madura varovaly Spojené státy. Ohradila se administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa i senátor Marco Rubio, jenž je mužem, kterému Trump ohledně Venezuely naslouchá nejvíce.

„Státy, které uznávají Guaidóa za legitimního lídra země, by měly jakýkoli pokus jej ‚unést‘, považovat za puč. A s kýmkoli, kdo na tom spolupracuje, by mělo být zacházeno jako s pučistou,“ napsal Rubio na Twitteru ještě před hlasováním.

Any effort to abduct @jguaido should be considered a coup d’ etat by every nation that has recognized him as the legitimate Interim President of #Venezuela. And anyone who cooperates with this should be treated as as a coup plotter & dealt with accordingly.