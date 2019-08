Často poražený, přesto s aurou geniálního politika. Churchill se uměl poučit z chyb | info.cz

Bylo 13. května a 20. století psalo svůj 40. rok, když Winston Churchill pronesl jako čerstvý premiér Spojeného království svůj zřejmě nejslavnější projev. Evropa se zmítala ve druhé světové válce a postup nacistických vojsk se zdál být nezastavitelný. Dalším Hitlerovým cílem byla Británie.

„Ptáte se, jaká je naše politika? Řeknu to takto: vést válku na moři, na pevnině a ve vzduchu, celou naši silou a s veškerou silou, kterou nám Bůh může dát. Vést válku proti zrůdné tyranii, nikdy nepřekonané v temném, žalostném seznamu lidského zločinu. Tak vypadá naše politika. Ptáte se, jaký je náš cíl? Mohu odpovědět jedním slovem: vítězství – vítězství za každou cenu, vítězství navzdory všem hrůzám, vítězství, byť by cesta byla dlouhá a těžká. Neboť bez vítězství není přežití,“ zněla britskou Dolní sněmovnou jeho heroická slova. „Nemohu vám slíbit nic než krev, dřinu, slzy a pot.“

Právě poslední větu v souvislosti s Churchillem slyšel asi každý. Pět let v Downing Street číslo 10 mu zajistilo nesmrtelnost. Pod jeho vedením Británie odrazila německou ofenzivu a výrazně přispěla k Hitlerově porážce. Z Churchilla se stal symbol svobody, jehož aura přetrvává i více než pět desetiletí po jeho smrti.

Kdo (ve skutečnosti) byl Winston Churchill?

Jaká byla ale skutečná tvář slavného politika? Churchill se nenarodil do zrovna přívětivého prostředí. Rodiče v něm hrdinu neviděli. Jeho otec, taktéž politik Lord Randolph Churchill, předpovídal, že život jeho syna se vyvine do „omšelé, nešťastné a marné existence“. Tehdy by si málokdo vsadil, že z mladého Winstona vyroste obdivovaný státník, jenž se proslaví mimo jiné svým sebevědomím.

Přesto Churchillova hvězda pomalu rostla a na přelomu století zastával první významné role. Jenže se neosvědčil. V první světové válce selhal jeho plán na vylodění v Gallipoli, které mělo zasadit ránu Osmanské říši, spojenci britských nepřátel Německa a Rakouska-Uherska. To a notoricky známé prohrané volby po druhé světové válce však nebyly jediné neúspěšné nebo kontroverzní momenty Churchillovy kariéry.

Jestliže je Churchill minimálně v západním světě jakýmsi symbolem boje za svobodu, v Irsku by možná nesouhlasili. Jako ministr války tam v roce 1919 během zuřícího boje za irskou nezávislost nechal poslat jednotky Black and Tans, které nechvalně prosluly útoky proti civilistům. Nesouhlasil ani s návrhy na zřízení indické samosprávy ve 30. letech, což jej dostalo na okraj i mezi spolustraníky. „Nestal jsem se královým prvním ministrem, abych předsedal likvidaci Britského impéria,“ pronesl později.

Už jako premiér během druhé světové války obhajoval používání chemických zbraní a odmítnutím pomoci spojenecké Indii přispěl k vypuknutí hladomoru v Bengálsku, jenž zabil až tři miliony lidí. Spory se vedou také o Churchillovy sklony k rasismu. Jeho rodina nařčení odmítá, přesto jsou doložitelné jeho výroky o nadřazenosti bílé rasy. „Jednoduše byli nahrazeni silnější, vyspělejší a moudřejší rasou,“ prohlásil mimo jiné o amerických Indiánech.

Za svoji největší chybu však Churchill označil podporu návratu libry ke zlatému standardu, který znamenal znehodnocení měny, pokles mezd a generální stávku. Zřejmě i výše zmíněné přispělo k tomu, že král Jiří VI. měl zprvu z Churchilla obavy. Jak vyplývá z jeho deníkových zápisků, před vypuknutím války soukromě doufal, že ho nikdy nebude muset jmenovat do významného státního úřadu. Posléze tak učinil a vztah těchto mužů nabral pozitivní obrysy.

Churchillovi je nutné přičíst k dobru, že se ze svých chyb dokázal poučit. Například ona stávka a dřívější aféra Tonypandy, při níž armáda násilím potlačila stávku a nepokoje horníků, přispěla k tomu, že během války přenechal řízení průmyslu labouristům, což se ukázalo jako prozíravý krok. Dopředu jej hnaly také úspěchy. Během první světové války podpořil nasazení tanků a ani později se nabál dát šanci novým zbraním.

Kým je Churchill (po smrti)?

Odvaha, sebevědomí a správná rozhodnutí v kritické chvíli 20. století nakonec vynesly Churchilla na piedestal. I Andrew Roberts, autor Churchillova kritického životopisu Walking With Destiny, nakonec konstatoval, že tváří v tvář hrozbám pro západní civilizaci Churchill obstál.

Jak ubíhala desetiletí od Churchillovy smrti, na chyby se zapomínalo a pomalu se rodil kult, jaký známé dnes. Z válečného premiéra se stal onen symbol svobody, bojovníka a z muže s velkou zálibou v alkoholu a tabáku vzor pro další generace nejen politiků. Britové Churchilla zvolili v různých populárních anketách za „Osobnost století“, „Muže tisíciletí“ i „Největším Britem“.

Na churchillovskou legendu se odkazují mnozí. Využívaly jí obě strany v kampani před referendem o brexitu, zaklínal se jím americký prezident George Bush mladší před americkou invazí do Iráku, současný šéf Bílého domu Donald Trump nechal s velkou pompou umístit Churchillovu bustu do Oválné pracovny. Obdivem ke svému historickému předchůdci se netají ani nový britský premiér Boris Johnson, jenž o něm v minulosti napsal celou knihu.

Churchill rezonuje i mezi českými politiky. Jeho slova rád cituje především prezident Miloš Zeman, byť je často zkresluje a vytrhává z kontextu jako tomu udělal během svého neslavného projevu na mezinárodním fóru Let My People Live před čtyřmi lety.

Ačkoli tehdy Churchilla nepravdivě nařkl ze selhání a obdivu k Hitlerovi, o pár měsíců dříve jej vyznamenal a i nadále jej vyzdvihuje jako svůj vzor. „Žádné z nich (státních vyznamenání, pozn. redakce) mě nenaplňuje takovou úctou a takovou pokorou jako právě dnešní vyznamenání dvou velkých Britů,“ prohlásil, když v roce 2014 oceňoval kromě Churchilla i sira Nicolase Wintona.

Churchill byl politik s mnoha úspěchy i neúspěchy, ctnostmi i chybami. A přestože je symbolem celonárodního vzepětí a spojení sil, v novém životě se stal ikonou lidí, kteří místo politiky konsenzu razí spíše vládu tvrdé ruky.