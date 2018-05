Čeká nás hyperrychlá válka. Bez umělé inteligence jsme ztraceni, tvrdí generálové NATO

V příští válce půjde o rychlost a pokud bude o nasazení zbraní rozhodovat člověk, znamená to zpomalení, řekl na konferenci Globsec , které se INFO.CZ zúčastnilo, penzionovaný americký generál John Allen. Zpomalení je ale prohra, protože třeba Rusko a Čína nechají rozhodování na umělé inteligenci a budou rychlejší. Aliance teď využití umělé inteligence zkouší, uvedl francouzský generál Denis Mercier, který má na starosti novou doktrínu NATO.

Stojíme na prahu více než superrychlého válčení, hyper války. Hyper válka znamená, že se snižuje čas na rozhodnutí, jak zasáhnout vůči protivníkovi. Vojákům totiž pomáhají počítače a umělá inteligence a to jak s rozvědkou, tak s vyhodnocováním a potvrzováním cílů či s výběrem druhu útoku. Navíc i samotné zbraně jsou často autonomní, stačí jim zadat jen rámcově cíle a ony pak samy dělají, co je třeba. Zároveň se zvyšuje i rychlost samotných zbraní, Rusko má údajně od letoška novou hypersonickou raketu, tedy zařízení letící více než pětinásobnou rychlostí zvuku. Podobné zbraně vyvíjejí i USA, Čína či Francie a Indie.

V budoucí válce rozhodnou minuty a vteřiny vteřiny a i slabší protivník může využít slabých míst Severoatlantické aliance a rychle zvítězit. Například think-tank Brooking institutions, jehož šéfem je bývalý velitel americký velitel v Iráku a v Afghánistánu John Allen, zveřejnil nedávno studii, která ukazuje, jak by Moskva mohla zvítězit v krátké válce na severu Evropy. I když Rusko není tak silné jako Severoatlantická aliance.

„Sledujeme vývoj nových technologií, jak zařízení s hyperrychlostí tak umělou inteligenci,“ uvedl v diskusi na konferenci Globsec generál Denis Mercier, který je součástí nevyššího velení Severoatlantické aliance. „Umělá inteligence už není sci-fi, ale realita,“ dodal. Podle něj pomůže vojákům s rozhodováním a NATO už jí zkouší. Například na loňském cvičení v Norsku byla použita při výběru poskytované lékařské péče vojáků a logistické základny chránili autonomní systémy, které se samy rozhodují. Konečné rozhodnutí o použití zbraní k útoku ovšem zatím dělá člověk. Mimo jiné je to uvedeno i ve strategických dokumentech amerického ministerstva obrany.

Západní demokracie totiž odmítají dát rozhodnutí o válce a míru a použití zbraní do ruky umělé inteligenci, robotům a počítačům. Existuje riziko chyby nebo ovládnutí takového systému nepřítelem. Jak ale upozornil generál Allen, zapojení člověk do řetězu rozhodování zpomaluje celý proces a to může prohrát válku. „Když protivníci vynechají člověka v rozhodování, budou rychlejší. Můžeme být dotlačeni k tomu vytlačit člověka z rozhodování, abychom neprohráli válku,“ uvedl. Obává se prý v této oblasti zejména Ruska, kde tamní prezident Vladimir Putin nedávno zdůraznil, že „umělá inteligence je budoucností lidstva a kdo se stane vůdcem v této oblasti, ovládne svět.“

Část odborníků však varuje, že zvýšená rychlost válčení a využití umělé inteligence mohou lidstvo dostat do jaderné války. Umělá inteligence odhalí vzorce chování tam, kde to člověk nedokáže a může se rozhodnout raději zaútočit a preventivně vyhrát válku. Člověk, který ji bude mít na starosti, přitom nebude mít šanci pochopit, na základě čeho se rozhodla. S umělou inteligencí může přestat fungovat vzájemné jaderné odstrašování, kdy se velmoci navzájem drží v šachu jaderným zbraněmi, každá z nich má možnost odvetného úderu i po svém napadení, a tak pro nikoho není výhodné zaútočit na nepřítele.

„Nevylévejme zbytečně s vaničkou dítě,“ prohlásil ale generál Allen. Umělá inteligence sice změní fungování jaderného odstrašení, ale nakonec ho může stabilizovat, uvedl. Umožní se vyhnout některým lidským chybám. Něco podobného prohlásil i generál Mercier, když zdůraznil, že umělá inteligence například může pomoci vojákům zpracováním velkého množství dat odhalit „raná stádia“ začínající krize. Člověk by přitom neměl být z rozhodování vynechán, jen je třeba připravit a vyškolit velitele tak, aby se dokázali rozhodnout rychle a dobře. Je to o tréninku a vzdělání, dodal Howard Bromberg, bývalý americký generál, který nyní pracuje pro amerického výrobce zbraní Lockheed Martin.