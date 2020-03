Černé pondělí pro černé zlato. Za propadem cen ropy je saúdský vzkaz Rusku a USA | info.cz

Cena ropy se na začátku pondělního obchodování propadla o více než 30 procent až k úrovním 30 dolarů za barel a oproti přelomu roku je přibližně poloviční. Motorem pondělního propadu je nová truc-politika jednoho z největších ropných producentů Saúdské Arábie, která během víkendu začala odběratelům nabízet svou ropu s obřími slevami.

Důvod nové cenové politiky Saúdů je třeba hledat v událostech minulého týdne. V pátek zkrachovala jednání organizace OPEC a jejích přidružených partnerů, když Rusko odmítlo přistoupit na další omezení těžby, které bylo reakcí na slabší světovou poptávku v důsledku koronaviru. Tím se rozpadla čtyři roky trvající koalice Saúdské Arábie a Ruska coby pozorovatelské země OPEC. Dnes v praxi vidíme následky.

„Státy OPEC+ se v pátek nejen že nedokázaly dohodnout na dodatečném omezení těžby v reakci na šíření koronaviru, ale padnout nechaly i dosavadní produkční škrty v rozsahu 2,1 milionu barelů ropy denně, kterým vyprší platnost na konci března. Od dubna tak nejsou producenti vázání jakýmikoli těžebními limity a očekává se, že jak Saúdská Arábie, tak Rusko začnou postupně navyšovat vlastní těžbu,“ komentoval pro INFO.CZ příčiny poklesu cen ropy Dominik Rusinko, makroekonomický analytik ČSOB.

Saúdská Arábie si od svého kroku podle řady komentátorů slibuje, že tak Rusko přivede zpět k rozhovorům a levnou ropou, kterou chrlí na trh, donutí Moskvu přistoupit k původně zamýšleným škrtům produkce. „Saúdové vsadili na to, že nadprodukcí ropy v čase padající poptávky srazí její cenu natolik, že vylekaní Rusové opět usednou za jednací stůl,“ glosuje ekonom společnosti Czech Fund Lukáš Kovanda. Nejde totiž jen o velkou slevu zákazníkům. Podle nejmenovaných zdrojů agentury Bloomberg by Saúdská Arábie navíc mohla zvýšit svou produkci ropy ze současné úrovně 9,7 milionu barelů denně až na 12 milionů, což by dále podpořilo pokles ceny.

Analytici investiční banky Goldman Sachs odhadují, že cena ropy by případně mohla prorazit i úroveň 20 dolarů za barel. A další pokles připouští i analytik Rusinko: „Je potřeba se připravit na výrazně levnější cenu ropy, která by mohla klesnout i dále pod hranici 30 dolarů za barel, pokud by se rozpoutala plnohodnotná cenová válka a jak Saúdové, tak Rusové by opravdu dramaticky navýšili vlastní těžbu. V prvním pololetí tohoto roku hrozí na ropném trhu historicky nevídaný přebytek v řádu několika milionů barelů denně.“ Takový pokles bude znamenat výrazný tlak na ropné společnosti i na další státy, které jsou na příjmech z ropného byznysu do značné míry závislé.

Matematika podle Saúdů

Jenomže je otázka, zda si Saúdská Arábie celou rovnici dobře propočítala. Nižší ceny ropy totiž pochopitelně znamenají i nižší příjmy do jejího vlastního rozpočtu. „Saúdové rozehráli hru vabank. Riskantně sázejí na to, že Rus usedne za jednací stůl dříve, než sami kvůli extrémně levné ropě vykrvácí,“ komentuje Lukáš Kovanda. „Rusko je však lépe připraveno čelit nízkým cenám ropy než před deseti lety. Západní sankce jej v uplynulých letech učinily odolnějším, takže jeho rozpočet snese celkem pohodlně právě i současné ceny ropy kolem 45 dolarů za barel. Saúdský rozpočet snáší v pohodě ceny teprve až kolem 80 dolarů za barel,“ vypočítává hlavní ekonom Czech Fundu.

Saúdský cenový vzkaz je nicméně určený i Spojeným státům. Právě USA v posledních letech masivně rozvíjely těžbu břidlicové ropy, kterou na trhu konkurovaly OPECu. Současné nízké ceny ropy však tuto těžbu z břidlicových podloží činí vzhledem k vyšším nákladům na produkci nerentabilní. „Mnohé americké těžaře proto čeká, podobně jako v letech 2015-2016, boj o vlastní existenci,“ vypočítává důsledky Rusinko, který připomíná, že americká těžba ropy z břidlice ukrojila Saúdům v posledních letech značnou část podílu na trhu.

Cenový propad ropy sice znamená starosti pro ropné společnosti i rozpočty států závislých na ropě, pro české spotřebitele má ale propad cen i pozitivní vliv v podobě levnějšího benzínu. „Pohonné hmoty na českých čerpacích stanicích by měly v reakci na aktuální kolaps cen ropy významně zlevnit, a to v řádu několika korun v případě benzinu i nafty. Svižné snižování cen se bude odehrávat ve druhé polovině března a také v dubnu,“ míní Rusinko.

Levnější benzín by tak mohl do jisté míry odmazat negativní dopady koronavirové epidemie na českou ekonomiku. Jak připomíná Lukáš Kovanda, byl to právě pád cen ropy v letech 2014 a 2015, respektive následné zlevnění pohonných hmot a dalších ropných produktů, co pomohlo nastartovat pokrizový ekonomický boom v Česku.