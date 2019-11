Češi jsou se svým životem spokojenější než Němci, ukázal průzkum | info.cz

Ačkoliv mají Češi někdy v Evropě pověst věčných reptalů a euroskeptiků, ve skutečnosti jsou se svým životem v EU nadprůměrně spokojení. Tvrdí to alespoň závěry aktuální průzkumu evropského statistického úřadu Eurostat.

Evropští statistici loni zjišťovali „spokojenost“ obyvatel poprvé od roku 2013 a dospěli k následujícím závěrům. Míra spokojenosti se za pět let v celé EU mírně zvýšila, přičemž v Česku byl tento nárůst společně s dalšími čtyřmi státy nejvýraznější. Průzkum se týkal tisíců respondentů ve věku nad 16 let, kterým Eurostat položil jednoduchou otázku: „Jak jste celkově spokojeni se svým životem?“ Respondenti pak měli svou spokojenost hodnotit na základě stupnice od 0 do 10.

Z průzkumu vyšli jako vůbec nejspokojenější národ Finové s průměrem spokojenosti 8,1. Za nimi následují Rakušané (8) a Dánové, Poláci a Švédové (7,8). Nejméně spokojení jsou v celkovém pohledu na život Bulhaři (5,4). Češi se dostali v žebříčku s 7,5 body na desáté místo, přičemž oproti poslednímu průzkumu z roku 2013 se jejich celková spokojenost zvýšila o půl bodu. Takový nárůst statistici kromě Česka zaznamenali už jen v Estonsku, Polsku a Portugalsku. Nejoptimističtější jsou lidé na Kypru (+0,9).

V celkovém pořadí jsou dnes Češi podle Eurostatu celkově nepatrně spokojenější než obyvatelé Německa, které je motorem evropské ekonomiky a integrace. Česko překonává i „průměr spokojenosti“ EU, který leží na hranici 7,3 bodu.

Češi jsou přitom oproti minulému průzkumu spokojenější i se svou finanční situací. Na bodové škále jim průzkum v této otázce přisoudil 6,5 bodu, což je o 0,7 bodu víc než před pěti lety. Nejvíce spokojení se svými financemi jsou obyvatelé Skandinávie, nejméně Bulhaři (4,3).

Nárůst zaznamenali statistici i v případě spokojenosti Čechů s osobními vztahy. V této oblasti jsou Češi s 8,3 dokonce sedmým nejspokojenějším národem EU. Tabulku vedou Malťané, následovaní Rakušany a Slovinci.