Češi s meči Tuaregů. Vláda vysílá vojáky do krize, která nemá snadná řešení | info.cz

ANALÝZA | Pondělní rozhodnutí vlády vyslat do Mali, Nigeru a Čadu dalších 60 českých vojáků si zaslouží větší pozornost a nemělo by zapadnout. Nejen kvůli rizikům a nástrahám ostré bojové mise, ale i pro jeho širší kontext – ať už politický či regionální. Co je vlastně důvodem, cílem a předpokladem zdaru stále silnějšího evropského a českého angažmá v Sahelu?